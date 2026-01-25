Torta helada Oreo: una receta simple y fresca

Las recetas sin cocción ganan protagonismo, especialmente durante los meses de calor. Entre ellas, la torta helada de Oreo se destaca como una alternativa rápida y rendidora que no requiere conocimientos avanzados y permite disfrutar de un postre fresco en cualquier ocasión.
Las galletitas Oreo, presentes desde hace décadas en alacenas y kioscos, se transformaron en un ingrediente versátil que traspasó el consumo directo para integrarse a múltiples preparaciones dulces.
La torta helada es uno de los ejemplos más populares de esta reinvención: combina la intensidad del cacao con una crema suave y aireada, logrando una textura similar a la de un cheesecake frío.
Ingredientes
Para una torta de aproximadamente ocho porciones, se necesitan:
3 paquetes galletas oreo
80 grs manteca derretida
500 grs crema de leche
300 grs queso crema
2 cdas esencia de vainilla
200 grs azúcar impalpable
A gusto Chips de chocolate blanco y negro (opcional)
Paso a paso
La preparación comienza separando las galletitas de su relleno, que se reserva para la crema. Parte de las Oreo se pueden guardar enteras para la decoración final. La base se prensa en un molde y se lleva a la heladera mientras se prepara el relleno.
El corazón de la torta se obtiene mezclando el relleno de las galletitas con el queso crema, la esencia de vainilla, el azúcar impalpable y, por último, la crema de leche, que se incorpora lentamente para lograr una consistencia aireada. Un batido sostenido, de al menos cuatro minutos, permite que la mezcla tome cuerpo y se vuelva homogénea.
Una vez lista, la crema se vuelca sobre la base fría y se decora a gusto: con mitades de Oreo, galletitas trituradas o chips de chocolate. La receta invita a personalizar el resultado final, adaptándolo a preferencias personales o a los ingredientes disponibles en casa.
Finalmente, el paso clave para lograr la textura ideal es el tiempo de frío: la torta debe permanecer al menos cuatro horas en el freezer antes de desmoldarse. El resultado es un postre firme, fresco y cremoso, listo para acompañar una sobremesa o cerrar una comida con un toque dulce y casero.