Cómo hacer una torta de mandarina en licuadora

Con ingredientes accesibles, pocos pasos y un sabor que equilibra dulzura y acidez, esta preparación casera se volvió una aliada ideal para la merienda. La torta de mandarina en licuadora combina practicidad, tradición y versatilidad, y se adapta a distintos gustos y ocasiones.
La torta de mandarina en licuadora se consolida como una de las recetas preferidas
La cocina hogareña vuelve a ganar protagonismo en tiempos donde lo simple, lo rápido y lo casero se imponen como tendencia. En ese contexto, la torta de mandarina en licuadora se consolida como una de las recetas preferidas: no requiere técnicas complejas, aprovecha la fruta entera y ofrece un resultado esponjoso, fragante y lleno de sabor.
Para preparar en minutos
La torta de mandarina en licuadora es una versión moderna de las recetas tradicionales de budines y tortas cítricas que suelen pasar de generación en generación. Su principal diferencial es el método de preparación: basta con licuar los ingredientes húmedos junto con la fruta —incluida la cáscara— para obtener una base aromática y homogénea.
El uso de mandarinas con cáscara no solo intensifica el sabor y el perfume, sino que también aporta aceites naturales que realzan la textura final. El resultado es una torta liviana, húmeda y equilibrada, con ese contraste entre lo dulce y una leve acidez que la vuelve irresistible.
La torta de mandarina en licuadora admite múltiples variantes
Además, al no necesitar batidora ni procesos elaborados, se transforma en una opción ideal para quienes se inician en la cocina o buscan resolver una merienda casera sin complicaciones.
Ingredientes simples
Otro de los puntos fuertes de esta receta es la accesibilidad de sus ingredientes. Harina leudante, azúcar, aceite, huevos y mandarinas son productos habituales en cualquier despensa. A eso se suman pequeños detalles que permiten personalizar la preparación, como la esencia de vainilla o la ralladura extra de mandarina.
La receta rinde aproximadamente 12 porciones, lo que la convierte en una alternativa ideal tanto para reuniones familiares como para compartir en la escuela, el trabajo o encuentros con amigos. También es una opción práctica para aprovechar mandarinas de estación, cuando abundan y están en su punto justo de sabor.
El resultado es una torta liviana, húmeda y equilibrada
Ingredientes - cantidades
2 tazas azúcar
1 taza aceite
2 huevos
3 mandarinas gdes con cáscaras
Esencia
Ralladura de mandarina
Glaseado: 4 cucharadas colmadas de azúcar impalpable y jugo de mandarina
Paso a paso
Cortamos en 1/4 las mandarinas. Retiramos semillas.ponemos en la licuadora los huevos, el aceite, esencia
Luego mandarinas. Volcamos en un bols y agregamos los secos de a poco
Volcamos en un molde grande. Horno 170 hasta cocción. Aprox 50’ según horno
Cuando enfría preparar glasé espesito y decoramos.
La torta de mandarina en licuadora admite múltiples variantes. Algunas personas optan por sumar almendras tostadas, coco rallado o semillas por encima, mientras que otras la prefieren sin glaseado, ideal para acompañar el mate o el café.
También puede servirse como base para una torta más elaborada, rellena con crema o cubierta con chocolate, demostrando que una receta sencilla puede transformarse según la ocasión.