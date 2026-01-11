Cómo hacer budín de pan: receta tradicional paso a paso

El budín de pan casero es un postre tradicional valorado por su sencillez, su vínculo con la cocina familiar y su aprovechamiento de ingredientes comunes. Originado como una forma de reutilizar las sobras de pan, este dulce combina pan remojado en leche con huevo y azúcar, y se cocina hasta obtener una textura cremosa. En algunas recetas se incluye caramelo para realzar el sabor y facilitar el desmoldeo.
Ingredientes
- 1 kilo de pan del día anterior
- 1,5 litros de leche
- 3 tazas de azúcar
- 1 cucharada de maicena
- 300 gramos de pasas de uva
- 4 huevos
- Ralladura de 1 limón
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cdita de esencia de vainilla
Preparación
El proceso comienza con el remojo del pan en leche, que permite rehidratar las migas y facilitar la integración con los demás componentes.
Este paso es clave para lograr una consistencia uniforme y evitar grumos en la mezcla. Luego se baten los huevos con el azúcar, se incorpora el pan hidratado y se vierte la preparación en una budinera previamente acaramelada si se opta por esta presentación.
Una vez en el molde, el budín de pan se cocina al baño María en el horno a temperatura moderada hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio. Este método de cocción asegura que el interior quede tierno sin sobrecocerse en los bordes. Al finalizar, se deja enfriar antes de desmoldar y servir, lo que favorece que conserve su forma y textura.
Consejos para un resultado uniforme
Remojo del pan: dejarlo suficiente tiempo en leche tibia ayuda a que absorba el líquido de manera uniforme, lo que se traduce en un budín más suave.
Caramelo: si se quiere incluir, prepararlo con cuidado para evitar que se queme y asegurarse de cubrir bien el fondo del molde antes de verter la mezcla.
Baño María: colocar la budinera dentro de una fuente con agua caliente ayuda a regular la cocción y evita que la superficie se agriete.
Reposo: enfriar el budín antes de desmoldar permite que se asiente y conserve su forma al servir.