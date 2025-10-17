#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Reglas prácticas

Qué alimentos mejoran o perjudican tu flora intestinal

Un equilibrio saludable de la flora intestinal depende en gran medida de las elecciones dietéticas cotidianas. Con respaldo de especialistas de Harvard, Verywell Health y la USDA, este informe detalla qué alimentos ayudan, cuáles perjudican y cómo identificarlos para cuidar tu digestión.

Las frutas, verduras y alimentos integrales son fuentes esenciales de fibra
 13:54
Por: 

El intestino no solo cumple funciones digestivas: es un ecosistema complejo en el que habitan billones de microorganismos que impactan la salud general.

En ese contexto, recientes análisis de expertos de Verywell Health, la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Asociación de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señalan que ciertos alimentos cotidianos pueden favorecer la proliferación de bacterias beneficiosas, mientras que otros alimentan desequilibrios.

Aquí presentamos una síntesis práctica para leer y aplicar, con dos partes clave: primero, los nutrientes que conviene privilegiar; segundo, los productos que conviene limitar o evitar.

Nutrientes y alimentos que favorecen el microbioma

Los especialistas coinciden en que una dieta que nutra al microbioma intestinal debe incluir nutrientes específicos: fibra, prebióticos y probióticos.

El uso de edulcorantes artificiales se asocia con alteraciones del metabolismoEl uso de edulcorantes artificiales se asocia con alteraciones del metabolismo

Fibras y prebióticos

Las frutas, verduras y alimentos integrales son fuentes esenciales de fibra, que desempeña un rol estructural en el cuidado intestinal. Estas sustancias no pueden ser digeridas por nuestro aparato digestivo, pero sí fermentadas por las bacterias del colon, produciendo ácidos grasos de cadena corta (como el butirato) que benefician la mucosa intestinal y disminuyen la inflamación.

Algunas verduras y frutas, como espárragos, brócoli, manzanas y bananas, contienen fibras tipo “prebiótico”, es decir, que alimentan directamente bacterias beneficiosas como lactobacilos y bifidobacterias.

Conviene incorporar legumbres (lentejas, por ejemplo), cereales integrales y semillas (chía, semillas de calabaza), que combinan fibra, proteínas y minerales.

El intestino es un ecosistema complejo en el que habitan billones de microorganismos que impactan la salud.El intestino es un ecosistema complejo en el que habitan billones de microorganismos que impactan la salud.

Probióticos naturales

Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se ingieren en cantidades adecuadas, pueden contribuir a restaurar y mantener el equilibrio microbiano intestinal. Entre los productos más relevantes se destacan: el yogur (con cultivos vivos como Lactobacillus o Bifidobacterium), y el kéfir, una bebida láctea fermentada con mayor diversidad microbiana.

El kéfir, en particular, ha sido resaltado por Harvard como un aliado potencial para diversificar la flora intestinal y fortalecer el sistema inmunitario.

Consumir estos alimentos de forma regular —preferiblemente versiones simples, sin azúcares añadidos— puede colaborar a mejorar la regularidad intestinal, aliviar la hinchazón y preservar un entorno saludable para las bacterias “buenas”.

Mirá tambiénOvo-lácteo-vegetariano por una semana

Alimentos que alteran el equilibrio intestinal

No todos los productos que consumimos favorecen el microbioma. Expertos advierten contra varios grupos alimentarios que tienden a deteriorar su integridad y diversidad.

Ultraprocesados, conservantes y azúcar refinada

Los productos ultraprocesados suelen contener aditivos, colorantes, emulsificantes y exceso de azúcares refinados, elementos que pueden alterar la comunidad bacteriana en el intestino. Al carecer de fibra, también contribuyen poco al tránsito intestinal y favorecen la inflamación.

Estos productos son fácilmente identificables por etiquetas con nombres complicados, “azúcares ocultos” o listas extensas de ingredientes técnicos.

Edulcorantes artificiales y bebidas “light”

El uso de edulcorantes artificiales —comunes en gaseosas dietéticas o alimentos etiquetados como “sin azúcar”— se asocia con alteraciones del metabolismo de la glucosa y episodios de gases o distensión, especialmente en personas con sensibilidad intestinal.

Mirá tambiénSeis frutas recomendadas por expertos para dormir mejor

Carnes rojas y procesadas

Un consumo elevado de carnes rojas o embutidos no solo aporta compuestos inflamatorios, sino que suplanta espacio en la dieta para alimentos que sí nutren la flora intestinal. Además, estas carnes suelen incorporar aditivos que pueden interferir en el ecosistema intestinal.

Grasas no saludables, frituras y exceso de alcohol

Alimentos muy grasos o fritos pueden inflamar la mucosa intestinal y obstruir procesos digestivos. El alcohol, en tanto, está asociado con daño directo al revestimiento intestinal y reducción de bacterias beneficiosas.

Mirá tambiénNaranja: la fruta que limpia los pulmones y reduce la inflamación

Reglas prácticas

Prefiere lo simple: elige alimentos frescos (frutas, verduras, legumbres, cereales integrales) antes que versiones procesadas.

Lee las etiquetas: identifica ingredientes largos, nombres técnicos o azúcares ocultos.

Incrementa gradualmente: si tu consumo de fibra o probióticos ha sido bajo, aumenta despacio para evitar molestias (gases, distensión).

Diversifica tu dieta: alterna probióticos (yogur, kéfir) con múltiples fuentes vegetales para diversificar el aporte de nutrientes.

Combina con hábitos saludables: la hidratación, el ejercicio moderado y la reducción del estrés también favorecen el funcionamiento intestinal.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Viví Mejor - Salud
Salud
Viví Mejor - Bienestar

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro