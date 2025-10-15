Ovo-lácteo-vegetariano por una semana

Una propuesta distinta para toda la familia
Una propuesta distinta para toda la familia
¿Qué pasa si dejamos de comer carne por siete días?
No es un compromiso eterno.
Es un juego. Una experiencia para probar en familia.
Un desafío ovo-lácteo-vegetariano de una semana.
Proteínas no van a faltar.
Las encontramos en legumbres, huevos, lácteos y cereales.
La clave está en organizarnos.
Siete almuerzos, siete cenas
Almuerzo: ensalada de tomate, huevo y lechuga + puré de zapallo con garbanzos.
Cena: milanesas de berenjena al horno + arroz con manteca y queso + ensalada de frutas.
Almuerzo: tallarines integrales con salsa de queso + ensalada de remolacha y huevo.
Cena: verduras al horno + ensalada de frutas.
Almuerzo: ensalada de choclo, tomate, queso y huevo + pan integral.
Cena: milanesas de zucchini + puré de papa + tomate + ensalada de frutas.
Almuerzo: polenta cremosa con queso + morrón + ensalada de chaucha y huevo.
Cena: canelones de verdura + ensalada de frutas.
Almuerzo: arroz integral con verduras + queso rallado + ensalada de zanahoria y tomate.
Cena: milanesas de calabaza + tallarines con pesto + ensalada de frutas.
Almuerzo: ensalada templada de lentejas con tomate, huevo y queso + pan casero.
Cena: fideos con crema y brócoli + ensalada de apio y tomate + ensalada de frutas.
Almuerzo: ensalada de tomate, aceitunas y ricota + tortilla de espinaca.
Cena: budín de verduras (zucchini, calabaza, puerro) + puré de papa + ensalada de frutas.
Milanesas vegetales al horno: berenjena, zucchini, calabaza.
Purés de todo tipo: papa, batata, zapallo, calabaza mezclados entre sí.
Legumbres rotativas: arvejas, lentejas, porotos, garbanzos, soja.
Frutas con yogur de postre.
Jugos y licuados en las meriendas: banana con leche, manzana con zanahoria, naranja con frutilla.
Proteínas bien cubiertas.
Digestiones más livianas.
Energía sostenida.
Un respiro para el bolsillo.
Que los chicos participen.
Que la mesa sea lugar de conversación, de risas, de experimentos.
Es una semana distinta. Siete días. Catorce comidas.
Una experiencia para recordar.
Si gusta, se repite.
Si no, queda el aprendizaje y las recetas nuevas.
La invitación está hecha.
¡Buen provecho familia!
