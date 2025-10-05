#HOY:

7 alimentos que antes evitabas y ahora los nutricionistas recomiendan

Descubrí cómo el café, las papas, los huevos y otros alimentos que tenían mala fama ahora son considerados aliados para una alimentación saludable.

Alimentos, que alguna vez fueron evitados, ahora son reconocidos
 20:26
Por: 

Durante años, ciertos alimentos fueron etiquetados como poco saludables, siendo evitados en muchas dietas.

Sin embargo, estudios recientes de instituciones como la Harvard T.H. Chan School of Public Health y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han demostrado que, si se consumen con moderación y en preparaciones adecuadas, estos alimentos pueden formar parte de una dieta equilibrada.

Café: más que una bebida estimulante

El café fue durante mucho tiempo señalado por su contenido en cafeína y su posible relación con enfermedades cardiovasculares.

No obstante, un metaanálisis del National Heart Institute, que incluyó a más de 450.000 personas, reveló que consumir entre dos y tres tazas diarias, ya sea regular o descafeinado, se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una menor mortalidad general.

Además, el café aporta antioxidantes y compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.

Papas: un tubérculo versátil y nutritivo

Las papas fueron consideradas durante mucho tiempo como "carbohidratos vacíos" y asociadas con la fritura. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que, preparadas al vapor, hervidas o al horno, son una excelente fuente de fibra, potasio y vitamina C.

El método de cocción es clave: mientras que la fritura aumenta las grasas nocivas, las versiones más simples convierten a este tubérculo en un alimento valioso para complementar una dieta equilibrada.

Huevos: fuente de proteínas esenciales

Los huevos fueron evitados por su contenido en colesterol, pero investigaciones actuales han mostrado que consumir uno al día no solo es seguro, sino que también puede aportar nutrientes esenciales como proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales.

Es importante cocinarlos sin grasas añadidas para mantener sus beneficios nutricionales.

Pescado enlatado: una opción accesible y saludable

El pescado enlatado, como el atún o las sardinas, fue considerado una opción menos saludable debido a su contenido en sodio y conservantes.

Sin embargo, cuando se eligen versiones con bajo contenido de sodio y se consumen con moderación, estos productos son una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3 y calcio, especialmente cuando se incluyen las espinas blandas.

Soja: más allá de una alternativa vegetariana

La soja y sus derivados, como el tofu y el tempeh, fueron vistos como opciones solo para vegetarianos.

Sin embargo, estos alimentos son ricos en proteínas vegetales, fibra y fitoquímicos beneficiosos para la salud. Incorporarlos en la dieta puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la salud ósea.

Pochoclos: un snack saludable si se preparan adecuadamente

Los pochoclos fueron asociados con alimentos ultraprocesados y altos en grasas saturadas. Sin embargo, cuando se preparan en casa con poco aceite y sin aditivos, los pochoclos son una excelente fuente de fibra y antioxidantes.

Es importante evitar las versiones comerciales con alto contenido de sal y grasas trans.

Verduras congeladas: conveniencia sin perder nutrientes

Las verduras congeladas fueron vistas como una opción menos nutritiva que las frescas. Sin embargo, estudios han demostrado que el proceso de congelación en el punto exacto de maduración conserva intactas las vitaminas y minerales, e incluso en algunos casos los potencia.

Además, ofrecen la ventaja de disponibilidad durante todo el año y facilidad de preparación.

Estos alimentos, que alguna vez fueron evitados, ahora son reconocidos por sus beneficios nutricionales cuando se consumen de manera adecuada. Incorporarlos en una dieta equilibrada puede contribuir a una mejor salud y bienestar.

