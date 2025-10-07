En Santa Fe, el 40% de los casos de cáncer de mama se detecta en estadios avanzados

Durante "Octubre Rosa", la provincia de Santa Fe intensifica las acciones para favorecer la detección temprana del cáncer de mama. Según Silvina Correa, referente de la Agencia Provincial de Control del Cáncer, “octubre por excelencia es el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial”.
La provincia cuenta con 33 mamógrafos públicos distribuidos en distintos puntos del territorio. Correa destacó que, aunque en octubre se intensifican las actividades, “se hacen mamografías todo el año. Es un trabajo que se mantiene permanente, combinando esfuerzos entre distintas localidades para garantizar el acceso a quienes no viven en las ciudades donde hay equipos disponibles”.
Detección temprana
En Santa Fe se registran 1.500 casos anuales de cáncer de mama, y aproximadamente 550 mujeres pierden la vida por esta causa cada año. La especialista remarcó que “el 40% de los tumores se detectan en estadio dos y un alto porcentaje en estadios más avanzados. Por eso es tan importante la mamografía, el único estudio que permite detectarlo a tiempo y aumentar las probabilidades de curación”.
El grupo de mayor riesgo abarca a mujeres entre 50 y 70 años, aunque Correa precisó que la prevención también alcanza a otros rangos etarios: “La mamografía se recomienda a partir de los 40 años y, si hubo antecedentes familiares, conviene iniciar los controles 10 años antes de la edad en que la madre o abuela tuvo la enfermedad”.
Agendá Salud
Entre las iniciativas destacadas, la Agencia Provincial de Control del Cáncerimplementó el programa Agendá Salud, que comenzó como prueba piloto el 5 de agosto en centros de salud de la ciudad de Santa Fe y se expande progresivamente en toda la provincia.
Mamografías anuales ayudan a detectar el cáncer de mama a tiempo.
“Estamos llevando 80 turnos semanales del Cemafe y del Hospital Sayago a estos dispositivos para que la mujer pueda elegir la mañana, la tarde o la siesta según su disponibilidad. Así identificamos las barreras que impiden acceder al estudio, como compromisos personales, dificultades económicas o miedo”, explicó Correa.
La referente aclaró que la cobertura prioriza a quienes no tienen obra social: “Todas nuestras acciones están pensadas para mujeres sin cobertura, aunque los hospitales también atienden pacientes con obra social”.
Autoexploración
Además, resaltó la importancia de la autoexploración como complemento: “Recomendamos que a partir de los 21 años la mujer conozca su cuerpo. La mayoría de las alteraciones no son cáncer, pero ante cualquier síntoma es fundamental consultar. No hay que dejar de hacerlo”.
La detección temprana aumenta las probabilidades de curación.
Correa también destacó la colaboración de organizaciones sociales: “Celebramos que cada vez más entidades sin fines de lucro trabajen en la concientización a través de maratones, caminatas y otras actividades. Todo esto sirve para acercar la prevención a la comunidad”.
Por último, señaló la labor de los equipos territoriales en la búsqueda activa de mujeres que no hayan realizado controles previos: “El otro día, de seis mamografías que hicimos, cuatro mujeres de 50 años nunca se habían realizado ninguna. Se trata de acercar el Ministerio de Salud a los lugares donde las barreras geográficas o económicas impiden el acceso”.
