Octubre Rosa: El centro oeste prepara su plan estratégico para la prevención de cáncer de mamas

Como cada año y en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el centro oeste santafesino se suma a la campaña del Octubre Rosa con una importante iniciativa enfocada en la detección temprana: la provisión de mamografías gratuitas para mujeres. A diferencia de otros años, las ciudades de Sastre y San Jorge serán los faros de atención hacia el resto de la región.
“En este 2025 decidimos extender la campaña para el resto de todas las localidades. Actualmente existen dos mamógrafos en todo el departamento, razón por la cual armamos un plan estratégico para realizar los estudios e incluir el traslado sin cargo hasta los centros de salud”, explicó en contacto con este medio Jimena Depiante, directora del Samco Sastre.
La comunidad se embarca en una importante campaña. El objetivo de la cruzada es concientizar a la población sobre la importancia de los chequeos periódicos considerando que el diagnóstico a tiempo es el factor clave para aumentar las posibilidades de cura de esta enfermedad. La detección precoz puede significar tratamientos menos invasivos y una mejor calidad de vida.
La iniciativa facilita el acceso al estudio fundamental: la mamografía. El plan de lucha contra el cáncer de mamas que busca eliminar las barreras económicas y de acceso comenzó este 1° de octubre con la realización de estudios de forma gratuita para la comunidad.
En San Jorge
“Hicimos un estudio demográfico y apostamos por la cantidad de habitantes. Entonces San Jorge, donde se encuentra uno de los mamógrafos, atenderá a quienes residan allí y en Sastre, donde está el otro, realizaremos los estudios al resto de la región”, contó Depiante.
En ese mismo camino, añadió que aprovechando la disponibilidad de un minibus en el departamento se logró coordinar con el resto de los Samcos, Municipios y Comunas de la región un cronograma de traslados de cada localidad a la cabecera departamental para garantizar el acceso a los estudios a todas las mujeres.
“A veces hay gente que vive en otro lugar y no tiene movilidad para llegar hasta nuestra ciudad. Entonces con esto le damos la posibilidad a todas las personas”, sostuvo quien está al frente del efector de salud de la cabecera departamental.
Campañas
En línea con campañas provinciales y nacionales, desde hace algunas semanas comenzaron con la entrega de turnos para mujeres. “Las mayores de 50 años no tendrán necesidad de contar con orden médica, lo que simplificará el estudio. A aquellas que tienen menos de esa edad les vamos a pedir que traigan la solicitud de su médico de cabecera”.
Las autoridades de salud local instan a todas las mujeres a consultar en el Centro de Salud local para obtener información precisa sobre cómo acceder a los turnos gratuitos y sumarse a las actividades de concientización. “Para comenzar vamos a hacer las mamografias los días miércoles y sábado. En caso que se necesiten mas jornadas vamos a ampliar la atención”, concluyó Depiante.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.