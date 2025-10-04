Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente despejado y un notorio ascenso térmico. La mínima fue de 19° y la máxima alcanzará los 32°, en una jornada cálida y con ambiente húmedo.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana se prevé cielo algo nublado, mientras que en la tarde el panorama será parcialmente nublado. Hacia la noche aumentará la nubosidad y podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%.
Las condiciones se mantendrán algo inestables a inestables, con viento moderado a regular del sector norte durante toda la jornada, con velocidades entre 23 y 31 km/h. Se espera que el viento aporte aire cálido, generando una sensación térmica elevada en horas de la tarde.
