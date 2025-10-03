El 28 y 29 de octubre se llevará adelante el 7º Encuentro por las Ciudades, el tradicional evento que organiza el espacio Encuentro en el mes de octubre desde el año 2019. Ambas jornadas se desarrollarán íntegramente en la Sociedad Rural de Santa Fe (Bulevar Pellegrini 3300) y será con entrada libre y gratuita.
“Desde Encuentro queremos compartir con cada santafesino y santafesina nuestro trabajo nucleado en el anuario del observatorio Data Encuentro que vamos a presentar y que contiene diez informes de diferentes aspectos de la ciudad, y con cada una de nuestras propuestas que invitan a pensar y trabajar por la Santa Fe que queremos” destacó Lucas Simoniello, concejal y referente del espacio organizador.
En esta edición, enmarcada en el Día Mundial de las Ciudades de las Naciones Unidas (ONU), habrá diferentes instancias de debates, capacitaciones y talleres, en los que se abordarán temas como producción e industria; ambiente y cambio climático; espacio público y urbanismo; educación emocional, infancias; la Reforma Constitucional 2025; y mucho más.
Llega el 7º Encuentro por las Ciudades: un espacio de diálogo, reflexión y planificación
Durante la mañana del martes 28, como presentación tendrá lugar un panel en el que se contarán casos exitosos de Simbiosis Industrial, enmarcadas en el proyecto local del Parque Ambiental Productivo. Luego habrá un taller de Economía Circular del que serán protagonistas estudiantes de escuelas secundarias y facultades vinculadas a la materia.
Por la tarde será turno del panel de “Caries Urbanas”, en esta presentación se pondrá foco sobre estos espacios urbanos que afectan la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad. Como cierre del primer día se presentará el 5° anuario del Observatorio Data Encuentro con estudios de diversas temáticas ancladas en la ciudad de Santa Fe, en el que referentes del espacio, acompañados de representantes de las investigaciones, compartirán sus conclusiones.
Segundo día
La actividad que abrirá el miércoles 29 de octubre en la Rural será “Jugar lo Urbano”, un dispositivo lúdico y participativo que nace con la intención de dar voz a los niños y niñas. Este taller dirigido a las infancias busca rescatar y revalorizar sus historias, percepciones y deseos a través de producciones artísticas y manifestaciones lúdicas, para decir sobre el habitar y vivir la ciudad.
A la tarde, la propuesta hará alusión a la histórica Reforma de la Constitución de Santa Fe.
En este panel participarán especialistas que aportaron sus conocimientos a la reciente sanción de la nueva carta magna provincial.
El cierre del evento tendrá al psicólogo Alejandro Schujman como protagonista. La charla del especialista apunta a pensar la adolescencia y los vínculos como dimensión clave para la construcción de sociedades más justas, solidarias y libres de violencias. En esta actividad se buscará promover la educación emocional como herramienta fundamental en la prevención de las violencias y en la creación de mejores convivencias.
Inscripción
La participación en ambas jornadas será libre y gratuita.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.