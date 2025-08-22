#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
MammoInsight

El Conicet aplica inteligencia artificial para la detección temprana del cáncer de mama

Una innovadora plataforma digital promete optimizar el análisis de mamografías, mejorar los diagnósticos y facilitar el acceso a evaluaciones médicas de calidad en todo el país.

La herramienta promete reducir errores y optimizar los diagnósticos tempranos en pacientes de todo el país.
 11:13
Por: 

Un equipo de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) trabaja en el desarrollo de MammoInsight, una plataforma web que aplica inteligencia artificial al análisis de mamografías digitales.

El objetivo del proyecto es claro: ofrecer diagnósticos más precisos, reducir la carga de trabajo del personal médico y garantizar evaluaciones de calidad en todo el sistema de salud.

Tecnología aplicada a la salud

La herramienta está diseñada para procesar automáticamente mamografías, generando información clara y confiable que sirva de apoyo a los profesionales en la toma de decisiones. Gracias a sus algoritmos avanzados, MammoInsight promete minimizar errores, aumentar la exactitud de los diagnósticos y detectar de manera más temprana posibles casos de cáncer de mama.

Con MammoInsight, todas las pacientes pueden acceder a evaluaciones consistentes y de alta calidad.Con MammoInsight, todas las pacientes pueden acceder a evaluaciones consistentes y de alta calidad.

Este tipo de innovación no solo mejora la eficiencia, sino que también estandariza la calidad de las evaluaciones médicas en distintos centros de atención. Con diagnósticos más consistentes, se incrementan las posibilidades de detección temprana y, en consecuencia, las tasas de supervivencia.

Beneficios para pacientes y profesionales

La incorporación de MammoInsight en el sistema de salud plantea múltiples ventajas:

  • Mayor precisión: algoritmos entrenados para reducir falsos positivos y falsos negativos.
  • Apoyo al personal médico: al automatizar parte del análisis, los especialistas pueden concentrarse en los casos más complejos.
  • Acceso equitativo: se asegura que todas las pacientes reciban evaluaciones de la misma calidad, sin importar el centro de atención.
  • Rapidez y eficiencia: se agilizan los tiempos de lectura y diagnóstico.

Este tipo de soluciones se vuelve fundamental en un contexto donde la demanda crece y los recursos humanos en salud suelen estar sobrecargados.

Los especialistas desarrollan una plataforma para mejorar la detección de cáncer de mama.Los especialistas desarrollan una plataforma para mejorar la detección de cáncer de mama.

Estado del proyecto

El desarrollo de MammoInsight se encuentra en la fase de pruebas e integración de módulos. El equipo de investigación del Conicet trabaja en la consolidación de algoritmos robustos, herramientas predictivas basadas en datos clínicos y modelos de inteligencia artificial capaces de adaptarse a distintos escenarios médicos.

La iniciativa ya fue reconocida en el ámbito nacional, al resultar finalista en dos importantes instancias: el Premio IA Transformadora 2024 y el Ideatón Salud 2023, organizado por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Estos logros evidencian el potencial del proyecto para convertirse en un recurso innovador y de gran impacto en el sistema sanitario.

MammoInsight se proyecta como una herramienta clave en la lucha contra el cáncer de mama. Al unir el conocimiento científico con las nuevas tecnologías, abre el camino hacia un modelo de salud más preciso, equitativo y accesible.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Conicet
Salud

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro