Dura advertencia de renombrados investigadores del Conicet Santa Fe por la "catástrofe" en ciencia
Veinte investigadores superiores, entre ellos Raquel Chan y referentes premiados en distintas ramas, alertaron en una carta abierta sobre el "desmantelamiento" del sistema científico. Señalaron que la emigración de talentos, la falta de insumos y la parálisis de proyectos ponen en riesgo el futuro del país.
"Desmantelamiento y emigración de talentos", el crudo diagnóstico de los investigadores santafesinos. Crédito: Luis Cetraro
Un total de 20 investigadores superiores del Conicet Santa Fe suscribió una dura carta abierta en la que manifiesta su "alarma sobre las consecuencias de catástrofe que adquieren las políticas nacionales para el sector científico y universitario". Así comienza el documento difundido públicamente este lunes.
En la misiva, los investigadores remarcan que "el bienestar de los ciudadanos argentinos y la construcción de un país con fortaleza, que pueda resolver los problemas y planificar su desarrollo, están inexorablemente atados a la inversión en ciencia y tecnología".
Y agregan que dicha inversión "es una llave maestra que permite la formación de recursos humanos de excelencia y la generación de conocimiento, procedimientos metodológicos y estrategias racionales sólidas para mejorar procesos productivos actuales y generar otros nuevos".
La carta adquiere peso específico por quienes la firman: investigadores de renombre y premiados en distintas ramas de la ciencia. Entre ellos, Raquel Chan (del IAL), ampliamente reconocida por el descubrimiento del gen HaHB4, tecnología clave para el desarrollo de semillas de trigo y soja tolerantes a la sequía y multipremiada (Konex, Bunge y Born).
Los científicos que suscriben cubren un amplio espectro de disciplinas, desde la agrobiotecnología y la ingeniería química, hasta el análisis matemático y la ciencia aplicada a la sustentabilidad. Su liderazgo y reconocimiento nacional e internacional refuerzan la urgencia y legitimidad de su preocupación por las políticas científicas del país. Figuran Pío Aguirre (Ingar), Hugo Aimar (Imal), Orlando Alfano (Intec), Alberto Cardona (Cimec), Abel Chialvo (IQAL), Laura Cornaglia (Incape), Diana Estenoz (Intec), Héctor Goicoechea (FBCB-UNL), Daniel González (IAL).
Asimismo, Luis Gugliotta (Intec), Alberto Iglesias (IAL), María Alejandra Maine (IQAL), Gregorio Meira (Intec), Eduardo Miró (Incape), Hugo Ortega (Icivet), Carlos Querini (Incape), Jorge Reinheimer (Inlain), Ulises Sedrán (Incape) y Juan Yori (Incape).
Los firmantes recuerdan que "Santa Fe es la cuna del primer instituto del Conicet en el país, el Inali en 1962", y que, desde entonces, el sistema científico local creció de manera sostenida.
En ese sentido, señalaron que "hoy cuenta con una solidez multidisciplinar sustentada en el desarrollo científico, la cooperación con las universidades en la formación de recursos humanos y la creación y crecimiento de un Parque Tecnológico que constituye un pilar relevante para la producción provincial y la principal fuente de ingreso de divisas por exportaciones de la ciudad".
En otro tramo, expresan: "Nuestras vidas y carreras estuvieron, austera y comprometidamente, dedicadas a sostener y mejorar este entorno que siempre consideramos virtuoso académicamente, socialmente y económicamente. Por esto, analizamos con dolor que se está atentando y poniendo en peligro de continuidad instituciones que adquirieron una relevancia estratégica esencial para el bienestar de la región".
Los investigadores alertan sobre el desmantelamiento del sistema científico: "Personas altamente capacitadas emigran, los insumos para investigación ya no se pueden adquirir, los proyectos son cada día más complicados de continuar activos, los equipos no se pueden actualizar y se deteriora la formación de los recursos humanos que una Universidad y sistema científico-académico desfinanciados no podrán seguir generando".
Reclamos de becarios en 2024. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Finalmente, convocan a toda la sociedad y a la dirigencia política a no ser indiferentes: "Solicitamos a los responsables de los distintos estamentos de gobierno, legisladores y legisladoras de todos los sectores y jurisdicciones, actores de la producción y la industria y a toda la sociedad que incluyan estos temas en sus agendas de trabajo".
"El resguardo y la reconstrucción, que más temprano que tarde se presentará como imprescindible, será mucho más costosa que su sostenimiento y mucho más lenta que su destrucción. Parafraseando el documento fundamental de la reforma universitaria, evitemos quedarnos con todos los dolores ocasionados por las libertades cercenadas", concluyen.
