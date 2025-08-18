Carta abierta

Dura advertencia de renombrados investigadores del Conicet Santa Fe por la "catástrofe" en ciencia

Veinte investigadores superiores, entre ellos Raquel Chan y referentes premiados en distintas ramas, alertaron en una carta abierta sobre el "desmantelamiento" del sistema científico. Señalaron que la emigración de talentos, la falta de insumos y la parálisis de proyectos ponen en riesgo el futuro del país.