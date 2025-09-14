Estudio global

Desde 2010, descendió el número de muertes por enfermedades crónicas en Argentina y el mundo

Un estudio del Imperial College de Londres, publicado este 10 de septiembre en The Lancet, mostró que -aunque con una desaceleración en los avances- las muertes por cáncer, cardiopatías y ACV se redujeron en cuatro de cada cinco países entre 2010 y 2019. El caso argentino.