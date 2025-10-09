Naranja: la fruta que limpia los pulmones y reduce la inflamación

La naranja, una de las frutas más ricas en vitamina C, se ha destacado por sus propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, especialmente en los pulmones.
Gracias a su alto contenido de vitamina C y antioxidantes, la naranja se presenta como un aliado natural para fortalecer el sistema respiratorio, eliminar toxinas y reducir la inflamación en las vías respiratorias.
La exposición constante a contaminantes atmosféricos, humo de cigarrillo y partículas en suspensión genera radicales libres que dañan las células pulmonares y provocan inflamación crónica.
Investigaciones realizadas por la Universidad de Nottingham indican que la vitamina C actúa como un agente antioxidante que neutraliza estos radicales libres, reduciendo la inflamación en las vías respiratorias y mejorando la función pulmonar.
Además, un estudio publicado en el European Respiratory Journal asocia una dieta rica en frutas cítricas, como la naranja, con una disminución del 30% en el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares obstructivas en adultos mayores.
Esto sugiere que el consumo regular de naranjas puede tener un impacto positivo en la salud respiratoria a largo plazo.
Para aprovechar los beneficios de la naranja en la salud pulmonar, se recomienda su consumo regular. Una forma sencilla es incluirla en el desayuno, ya sea en jugo natural o como parte de una ensalada de frutas.
También se puede combinar con otras frutas ricas en vitamina C, como el kiwi o las fresas, para potenciar sus efectos antioxidantes.
Es importante recordar que, si bien la naranja ofrece beneficios para la salud pulmonar, no debe considerarse como un sustituto de tratamientos médicos en caso de enfermedades respiratorias. Siempre es aconsejable consultar a un profesional de la salud para recibir orientación adecuada.
