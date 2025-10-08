Cuáles son los beneficios de tomar café al despertar

El café, más allá de ser una bebida estimulante, ofrece una serie de beneficios para la salud cuando se consume con moderación.
Incorporar una o dos tazas de café por la mañana puede mejorar el estado de ánimo, potenciar la concentración y acelerar el metabolismo, según diversas investigaciones científicas.
Diversos estudios han demostrado que beber entre dos y cuatro tazas al día puede reducir el riesgo de muerte prematura por diversas causas, en comparación con quienes no lo consumen
Este consumo moderado también se asocia con una mayor longevidad, según la Clínica Mayo.
La cafeína, principal componente activo del café, actúa bloqueando la adenosina, un neurotransmisor que induce al sueño. Esto aumenta la producción de dopamina y norepinefrina, neurotransmisores vinculados al estado de alerta, la concentración y el estado de ánimo.
Como resultado, el café puede mejorar el rendimiento cognitivo, la memoria a corto plazo y la agilidad mental, siendo útil para quienes realizan actividades que requieren concentración continua
Además de sus efectos sobre el estado de ánimo y la concentración, el consumo de café tiene otros beneficios para la salud. Estudios han encontrado que beber entre tres y cuatro tazas al día puede reducir la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular
El café también contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo y puede ofrecer cierta protección frente a algunos tipos de cáncer, en particular aquellos que afectan la boca, la garganta y el sistema digestivo.
Por otro lado, el café es conocido por sus propiedades termogénicas, lo que significa que incrementa el gasto energético del organismo. Estudios científicos estiman que puede aumentar la tasa metabólica entre un 3% y un 11%, dependiendo de la cantidad de cafeína ingerida
Esto puede ser beneficioso para el control del peso y la mejora del rendimiento físico.
Aunque el consumo moderado de café tiene beneficios, es importante tener en cuenta algunas consideraciones. El consumo excesivo de cafeína puede generar efectos secundarios como nerviosismo, insomnio o aumento de la frecuencia cardíaca
Por lo tanto, se recomienda no exceder las tres o cuatro tazas diarias y evitar su consumo en personas con hipertensión no controlada o arritmias activas.
Además, es importante considerar el momento del consumo. Tomar café exclusivamente en las mañanas está asociado con una menor probabilidad de tener infartos y una mayor esperanza de vida, según un estudio publicado en el European Heart Journal
