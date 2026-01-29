Fuerte crecimiento del warrant como herramienta clave de financiamiento agroindustrial
Durante 2025, la emisión de warrants registró niveles históricos y se consolidó como una de las principales herramientas financieras del sector agroindustrial. Según datos oficiales, el volumen operado superó ampliamente los registros del año anterior, impulsado por cambios normativos, mayor flexibilidad operativa y una creciente adopción en distintas cadenas productivas del país.
El uso de warrants se consolidó en 2025 con máximos históricos en dólares y pesos
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, durante el año 2025 se emitieron warrants por un total de 2.079 millones de dólares y 178.653 millones de pesos.
El uso de warrants se consolidó en 2025 con máximos históricos en dólares y pesos
Estas cifras representan un récord histórico en ambas monedas, con incrementos del 93 % en dólares y del 64 % en pesos respecto a los niveles alcanzados en 2024, lo que evidencia una fuerte expansión del uso de este instrumento financiero dentro del entramado productivo nacional.
Qué es el warrant y por qué gana protagonismo
El warrant es un título de crédito negociable que otorga una garantía real sobre mercaderías o productos depositados en almacenes generales de depósito habilitados.
A través de este mecanismo, los productores y empresas pueden utilizar los bienes almacenados como respaldo para acceder a financiamiento o garantizar obligaciones comerciales y financieras.
La herramienta permite mejorar el acceso al crédito, optimizar la gestión del capital de trabajo y brindar mayor previsibilidad a los actores del sector agroindustrial, especialmente en contextos de restricción financiera.
El uso de warrants se consolidó en 2025 con máximos históricos en dólares y pesos
Su crecimiento sostenido refleja una mayor confianza en el sistema y una adopción cada vez más extendida entre productores, cooperativas y empresas.
Amplia diversidad de productos y alcance federal
Uno de los aspectos destacados del warrant es su versatilidad, ya que puede aplicarse a una amplia gama de productos.
Las emisiones realizadas hasta la fecha incluyen, entre otros, trigo, maíz, soja y girasol, tanto en grano como en sus derivados (aceites y harinas), además de azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, leche en polvo, cáscara deshidratada, yerba mate, envases, frutas y legumbres.
Esta operatoria se distribuye en 18 provincias, lo que pone de manifiesto el carácter federal del instrumento y su adaptación a distintas economías regionales, más allá de los complejos granarios tradicionales.
Un marco normativo que impulsó su expansión
La operatoria de warrants se encuentra regulada por la Ley N.º 9.643, la cual fue modificada por el DNU N.º 70/2023 y reglamentada posteriormente mediante el Decreto N.º 640/2024. Estas actualizaciones normativas introdujeron cambios clave que permitieron flexibilizar el uso del instrumento, ampliar el universo de productos alcanzados y modernizar los procedimientos.
Entre las principales innovaciones, se destaca la autorización expresa del uso del warrant y del certificado de depósito en formato electrónico, tanto a través de la plataforma provista por la Secretaría como mediante plataformas privadas, lo que agiliza las operaciones, reduce costos y mejora la trazabilidad.
Con un marco regulatorio actualizado y cifras récord de emisión, el warrant se consolida como una herramienta estratégica para el financiamiento productivo.
Su crecimiento sostenido refleja una mayor articulación entre el sistema financiero y el sector agroindustrial, con impacto directo en la competitividad, la inversión y el desarrollo de las economías regionales.