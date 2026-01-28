Agro

Cosecha 2026: soja y maíz, con buen potencial pero la falta de lluvias enciende alertas

A semanas de la recolección, el ingeniero Miguel Ángel Cacciurri analizó en el sur santafesino el estado de soja y maíz, el impacto de la seca, el repunte del maíz, la ganadería en feedlot y la escasez de mano de obra.