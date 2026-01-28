Informe SEA

Auspiciosos rendimientos iniciales en la cosecha del maíz temprano en el centro norte santafesino

El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica, da cuenta de nuevas precipitaciones que oscilaron entre los 10 y 40 milímetros y que, si bien aportaron humedad a los suelos, volvieron a condicionar el normal desarrollo de las labores agrícolas en gran parte del territorio.