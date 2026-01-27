La aviación agrícola busca visibilizar su aporte al desarrollo sostenible
Del 10 al 13 de marzo de 2026 se realizará una nueva edición de Expoagro en San Nicolás, el principal encuentro de la agroindustria argentina. En ese marco, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) participará activamente para destacar el aporte estratégico de la aviación agrícola al desarrollo productivo sostenible.
FeArCA participará de Expoagro 2026 con foco en seguridad, buenas prácticas y profesionalización
Del 10 al 13 de marzo de 2026, el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, será nuevamente sede de Expoagro edición YPF Agro, la exposición agroindustrial más importante del país y una de las más relevantes a nivel internacional.
En su 20º aniversario, la muestra reunirá a las principales empresas del sector, referentes tecnológicos, instituciones técnicas, decisores públicos y delegaciones extranjeras, consolidándose como una plataforma clave para el intercambio comercial, institucional y tecnológico de la agroindustria argentina.
Presencia estratégica de FeArCA
En este contexto, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) confirmó su participación en el Centro de Agronegocios Pampero, un espacio especialmente diseñado para potenciar el networking, la generación de vínculos comerciales y el diálogo entre los distintos actores que integran la cadena agroindustrial.
FeArCA participará de Expoagro 2026 con foco en seguridad, buenas prácticas y profesionalización
La presencia de FeArCA en Expoagro reviste una importancia estratégica, ya que permitirá visibilizar el rol de la aviación agrícola como herramienta fundamental para la producción eficiente, la sanidad vegetal y el cuidado del ambiente.
Aviación agrícola: una actividad profesional y regulada
El presidente de FeArCA, Diego Martínez, destacó que la participación en Expoagro apunta a reafirmar el carácter profesional y normado de la actividad aeroagrícola.
“Nuestra presencia busca seguir mostrando que la aviación agrícola es una actividad altamente regulada, donde la seguridad operacional y el cumplimiento normativo forman parte del proceso productivo”, señaló.
En ese sentido, enumeró algunos de los pilares del sector: gestión de riesgos, mantenimiento aeronáutico, habilitaciones, mediciones, capacitación continua y procedimientos estandarizados, aspectos que garantizan operaciones seguras y eficientes.
Una mirada positiva y de construcción
Martínez sostuvo que FeArCA encara Expoagro 2026 “con una mirada positiva y de construcción”, y remarcó que la aviación agrícola tiene un aporte clave en calidad de aplicación, seguridad operacional y buenas prácticas agropecuarias.
“Este es el espacio indicado para mostrarlo con información y profesionalismo”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la articulación con otras entidades del agro y con el sector público.
En el cierre, el presidente de la federación agradeció a los socios de FeArCA por sostener estándares elevados y trabajar de manera permanente en la mejora continua. Además, invitó a nuevas empresas a sumarse a la entidad: “Cuantos más actores estén alineados a protocolos, capacitación y cumplimiento técnico-normativo, más sólido y competitivo será el sector”.
Un ámbito para debatir el futuro del agro
Más allá de ser una vidriera de innovación, maquinaria y servicios, Expoagro se consolida como un espacio donde se discuten los desafíos presentes y futuros de la agroindustria. En ese marco, FeArCA buscará fortalecer la articulación institucional, promover buenas prácticas y poner en valor el rol estratégico de la aviación agrícola en la producción de alimentos y el desarrollo sustentable.
La participación en una exposición de esta magnitud reafirma el compromiso de la entidad con la integración del sector agroaéreo al entramado productivo nacional e internacional, acompañando el crecimiento de la agroindustria argentina y su inserción en los mercados globales.
Sobre FeArCA
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas es una entidad sin fines de lucro dedicada a desarrollar, fomentar y difundir la aviación agrícola en todas sus aplicaciones. Es la representante del sector en la Argentina y trabaja de manera articulada con organismos gubernamentales y entidades del agro.
FeArCA integra la Red Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) y el Comité de Aviación Agrícola del Mercosur, promoviendo iniciativas orientadas al fortalecimiento, la seguridad y el progreso de la actividad en el país y la región.