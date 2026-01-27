Expoagro 2026

La aviación agrícola busca visibilizar su aporte al desarrollo sostenible

Del 10 al 13 de marzo de 2026 se realizará una nueva edición de Expoagro en San Nicolás, el principal encuentro de la agroindustria argentina. En ese marco, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) participará activamente para destacar el aporte estratégico de la aviación agrícola al desarrollo productivo sostenible.