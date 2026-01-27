Argentine Beef

La carne vacuna argentina pisa fuerte en la Gulfood de Dubái

Con una destacada participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y empresas exportadoras, este lunes comenzó en Emiratos Árabes Unidos la Gulfood, la feria de alimentos más importante de Oriente Medio. El evento muestra un fuerte interés internacional por la carne argentina, con compradores de Asia, Europa y África.