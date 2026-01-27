La carne vacuna argentina pisa fuerte en la Gulfood de Dubái
Con una destacada participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y empresas exportadoras, este lunes comenzó en Emiratos Árabes Unidos la Gulfood, la feria de alimentos más importante de Oriente Medio. El evento muestra un fuerte interés internacional por la carne argentina, con compradores de Asia, Europa y África.
Este lunes 26 de enero dio inicio en Emiratos Árabes Unidos una nueva edición de Gulfood, la feria de alimentación más relevante de Oriente Medio y una de las más importantes a nivel global. Por su ubicación estratégica, el evento no solo convoca a compradores del mundo árabe, sino también a operadores comerciales de Europa, África y el Sudeste Asiático.
En este marco, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participa junto a empresas exportadoras nacionales, consolidando la presencia del Argentine Beef en uno de los mercados más exigentes y dinámicos del comercio internacional de alimentos.
Un pabellón argentino con identidad propia
Debido al crecimiento sostenido de la muestra, que se extenderá hasta el 30 de enero, la Gulfood 2026 se desarrolla por primera vez en dos grandes predios: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre. En uno de ellos se destaca el pabellón argentino, un espacio de 200 metros cuadrados diseñado por el IPCVA.
Allí, los exportadores argentinos reciben a sus clientes con degustaciones de bife ancho a la parrilla, elaborado bajo estrictos estándares de calidad y con certificación Halal, requisito indispensable para el mercado musulmán.
Intensa actividad comercial desde el primer día
El primer día de la feria mostró un alto nivel de actividad, con gran afluencia de visitantes y reuniones comerciales.
Si bien el público musulmán representa un mercado potencial de más de 1.800 millones de consumidores en todo el mundo, los empresarios argentinos también registraron una inusitada presencia de compradores provenientes de China y de distintos países europeos.
Este interés confirma el posicionamiento de la carne vacuna argentina como un producto premium, valorado por su calidad, trazabilidad y atributos sanitarios.
Agenda institucional de alto nivel
Desde el punto de vista institucional, el IPCVA recibió la visita del Dr. Mohammed Salman Alhammadi, Subsecretario Adjunto del Sector de Diversidad Alimentaria de Emiratos Árabes Unidos. El funcionario fue recibido por el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, el vicepresidente Mario Ravettino y Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
Del encuentro también participaron el embajador argentino ante Emiratos Árabes Unidos, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, quien acompaña a la delegación argentina.
Empresas argentinas presentes en la feria
Acompañan al IPCVA en esta edición de Gulfood las siguientes empresas exportadoras: Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natural Beef, Bustos Beltrán y Argall.
La participación conjunta refuerza la estrategia de promoción internacional de la carne vacuna argentina en mercados de alto valor.
Una feria clave en la agenda internacional del IPCVA
La Gulfood es una de las cuatro ferias internacionales en las que el IPCVA participará durante el año. En estos eventos también están presentes organismos de promoción de otros países productores de carne, como el INAC de Uruguay, ABIEC de Brasil, Meat & Livestock Australia, la US Meat Export Federation, el AHDB del Reino Unido y Bord Bia de Irlanda, entre otros.
La magnitud del evento consolida a la Gulfood como la principal feria alimentaria de la región y una plataforma estratégica para el comercio global.
La importancia de la certificación Halal
En el mundo existen 1.800 millones de musulmanes distribuidos en más de 127 países, que requieren alimentos con certificación Halal. El término Halal significa “permitido” según la religión islámica y contempla aspectos religiosos, de higiene y salubridad.
En la industria frigorífica, la certificación Halal garantiza que la carne proviene de animales sacrificados conforme al rito islámico, respetando el bienestar animal y realizando la invocación al Nombre de Dios.
Actualmente, los principales destinos Halal de la carne vacuna argentina incluyen a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin, Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Malasia, Singapur, Líbano, Palestina, Irak y Pakistán, mientras que Indonesia se encuentra en proceso de negociación para la apertura de su mercado.