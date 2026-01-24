Histórico

La revancha del maíz temprano: una campaña que promete romper todos los récords

Luego de una campaña marcada por la caída de superficie y el impacto de la chicharrita, el maíz argentino muestra una fuerte recuperación. Con más área sembrada, predominio del maíz temprano y una producción que podría superar las 60 millones de toneladas, la campaña 2025/26 se perfila como una de las más importantes de la historia, aunque también plantea exigencias inéditas para la logística exportadora.