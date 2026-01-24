Argentina cerró 2025 con un récord histórico de embarques de granos, subproductos y aceites
El país despachó más de 100 millones de toneladas de productos agroindustriales durante 2025, con máximos históricos en granos y aceites. Incentivos fiscales, un contexto internacional favorable y la recuperación productiva explican uno de los mayores volúmenes de embarque de la historia.
Impulso exportador: los puertos argentinos alcanzaron niveles históricos de despachos en 2025.
El año 2025 quedará registrado como uno de los más dinámicos para el comercio exterior agroindustrial argentino. Durante los doce meses, los puertos del país despacharon un volumen histórico de 61,5 millones de toneladas de granos y 7,8 millones de toneladas de aceites vegetales.
Récord de embarques de granos y aceites en 2025
A ello se sumaron 30,9 millones de toneladas de subproductos, lo que permitió alcanzar un total de 100,2 millones de toneladas embarcadas, el segundo mayor registro desde que existen estadísticas sistemáticas, apenas por debajo del récord de 2019.
Este desempeño representó un incremento del 12% respecto de 2024 y un 17% por encima del promedio de los últimos cinco años, aun considerando que la comparación histórica se ve condicionada por la fuerte caída productiva registrada en 2023 como consecuencia de la sequía.
Incentivos fiscales y contexto internacional favorable
Uno de los factores clave que explicó este salto exportador fue la política comercial implementada a lo largo del año.
En 2025 se sucedieron distintas medidas tributarias vinculadas a los derechos de exportación, con rebajas temporales y permanentes que mejoraron los incentivos a la comercialización externa. Estas decisiones generaron una aceleración en las registraciones de ventas al exterior y un mayor ritmo de despachos desde los puertos.
A este escenario se sumó un contexto internacional particular, marcado por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La reducción del intercambio agrícola entre ambas potencias redireccionó parte de la demanda china hacia países sudamericanos, entre ellos Argentina, lo que se tradujo en mayores embarques, especialmente de soja y sus derivados.
Producción en recuperación y liderazgo del Gran Rosario
La mejora productiva también fue determinante. La campaña agrícola 2024/25 alcanzó una producción estimada de 138,7 millones de toneladas, un 3,6% más que el ciclo previo y el mejor resultado de las últimas seis campañas. En paralelo, el inicio de la cosecha de trigo 2025/26 mostró perspectivas históricas, reforzando la disponibilidad exportable hacia el cierre del año.
En términos logísticos, el Gran Rosario volvió a consolidarse como el principal polo agroexportador del país. Desde sus terminales se despacharon 74,6 millones de toneladas, cerca del 75% del total nacional.
Aunque su participación relativa fue menor al promedio histórico, el volumen absoluto se ubicó como el tercero más alto de la historia. Bahía Blanca y Necochea/Quequén completaron el podio portuario, mientras que China se posicionó como el principal destino de los embarques argentinos, seguida por Vietnam y Brasil.
El desempeño de 2025 confirma la centralidad del complejo agroindustrial en la economía nacional y refuerza el papel estratégico de la Argentina como proveedor global de alimentos, en un escenario internacional cada vez más competitivo.