Informe BCR

Argentina cerró 2025 con un récord histórico de embarques de granos, subproductos y aceites

El país despachó más de 100 millones de toneladas de productos agroindustriales durante 2025, con máximos históricos en granos y aceites. Incentivos fiscales, un contexto internacional favorable y la recuperación productiva explican uno de los mayores volúmenes de embarque de la historia.