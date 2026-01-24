Fuerte impulso exportador: la agroindustria argentina cerró 2025 con cifras récord

La Argentina cerró el año 2025 con un récord histórico de exportaciones agroindustriales en términos de volumen, consolidando el rol estratégico del sector en la economía nacional y en el comercio internacional.
Las exportaciones agroindustriales argentinas crecieron un 12 % en volumen y un 9 % en valor durante 2025, alcanzando un récord de 115,41 millones de toneladas y más de 52.300 millones de dólares. El desempeño consolida la inserción internacional del sector y refleja el impacto de las políticas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, las ventas externas del complejo agroindustrial crecieron un 12 % interanual en toneladas y un 9 % en valor.
De acuerdo con los datos elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas del INDEC, el país exportó 115,41 millones de toneladas de productos agroindustriales por un valor total de 52.337 millones de dólares, el mayor registro de la serie histórica.
Desde el Gobierno Nacional destacaron que estos resultados reflejan el impacto positivo de las medidas orientadas a mejorar la competitividad, ampliar mercados y acompañar la inserción internacional de la agroindustria argentina.
Diez complejos agroindustriales concentraron el 93 % del volumen total exportado, incluyendo productos primarios y sus derivados. Se trata de los complejos de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres, que continúan siendo el motor del comercio exterior argentino.
Además, 31 complejos registraron incrementos en sus exportaciones respecto de 2024.
Entre los casos más destacados se encuentran la colza, con un crecimiento del 127 %; el arroz, con el 78 %; el trigo, con el 70 %; el girasol, con el 36 %; y el sorgo, con el 31 %. También mostraron subas significativas los complejos de forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní, con incrementos del 25 %.
El informe oficial subraya que 18 complejos agroindustriales alcanzaron en 2025 su mejor desempeño de los últimos diez años, lo que evidencia no solo un aumento del volumen exportado, sino también una mayor diversificación de la oferta.
En ese marco, se identificaron 132 productos que registraron los mayores volúmenes exportados en al menos los últimos siete años, representando el 36,5 % del total exportado, equivalente a unas 42 millones de toneladas.
Entre ellos se destacan los granos de trigo, el poroto de soja, los aceites de soja y girasol, el maní, el azúcar de caña, maderas aserradas y rollizos, moluscos congelados, sebo y carne bovina, alimentos balanceados para animales, miel, jugo de limón, vermut, margarina, semillas de trébol, quesos de pasta azul, pastas alimenticias rellenas y productos de mostaza, entre otros.
En cuanto a los mercados de destino, China se mantuvo como el principal comprador de productos agroindustriales argentinos, seguido por Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia.
Estos diez destinos concentraron más del 58 % del volumen total exportado, lo que confirma el peso de Asia y América Latina como mercados clave, al tiempo que refleja una creciente diversificación geográfica de las exportaciones.
Con estos resultados, la agroindustria reafirma su papel central como generadora de divisas, empleo y desarrollo federal, en un contexto de mayor apertura y fortalecimiento de la inserción argentina en los mercados internacionales.