Crecieron 12 %

Fuerte impulso exportador: la agroindustria argentina cerró 2025 con cifras récord

Las exportaciones agroindustriales argentinas crecieron un 12 % en volumen y un 9 % en valor durante 2025, alcanzando un récord de 115,41 millones de toneladas y más de 52.300 millones de dólares. El desempeño consolida la inserción internacional del sector y refleja el impacto de las políticas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional.