Informe de la BCR

Trigo y aceites vegetales impulsan un arranque histórico de la campaña 2025/26

El trigo argentino sigue siendo el más competitivo en el mercado global y los embarques están en niveles máximos. La producción conjunta de aceites de soja y girasol durante el 2025 fue récord, y el 2026 comienza con cotizaciones en máximos de varios años.