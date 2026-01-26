Trigo y aceites vegetales impulsan un arranque histórico de la campaña 2025/26
El trigo argentino sigue siendo el más competitivo en el mercado global y los embarques están en niveles máximos. La producción conjunta de aceites de soja y girasol durante el 2025 fue récord, y el 2026 comienza con cotizaciones en máximos de varios años.
Con exportaciones récord, el complejo trigo lidera el comercio exterior argentino
Habiendo trascurrido el primer mes de una campaña 2025/26 soñada en el complejo trigo, los mercados de exportación toman protagonismo en el análisis comercial. Las cifras de INDEC revelan que la exportación de trigo en diciembre acumuló 2,9 Mt, más del doble que el mismo mes de la campaña anterior y que el promedio de los últimos cinco diciembres.
Asimismo, en base a datos de NABSA, se proyectan embarques de trigo para enero por 3,5 Mt, el segundo volumen más alto para el mes de enero del siglo (sólo por debajo de los 3,8 Mt embarcados en enero de 2020). De todos modos, superan en un 70% el promedio de despachos de enero de la última década.
Fuente: BCR
De esta forma, los embarques de trigo del primer bimestre de la campaña 2025/26 liderarían el podio histórico, con 6,4 Mt despachadas. La conjunción entre una cosecha récord y alta competitividad del FOB argentino potenciaron el ritmo exportador, llegando a superar la anterior mejor marca de la campaña 2019/20.
De esta forma, el avance del programa exportador esperado sería del 23%, el más alto desde 2019/20 y apenas por encima de la 2021/22. En otras palabras, se exportó casi una cuarta parte del volumen proyectado en esta campaña.
Algo que parece será característico de esta campaña, directamente vinculado a la abrumadora competitividad en precio y nivel de proteína en el mercado FOB, es la diversidad de destinos y su participación en el total embarcado.
Argentina abasteció los puertos de 25 países en el primer bimestre de la 2025/26. Contrasta con el anterior año comercial la creciente participación de los países asiáticos: Vietnam acumuló 1.259.000 tn (20%), Bangladesh 1.170.000 tn (18%) e Indonesia 942.000 tn (15%).
Los tres países compraron más que Brasil – que suele ser el principal socio comercial a esta altura del año-, que quedó en 4° puesto anotando embarques por 676.000 tn (11%).
Récord de producción de aceites
La producción combinada de los dos aceites vegetales más importantes en Argentina fue récord durante 2025, alcanzando las 10,5 Mt en total. Se procesaron 42,6 Mt de soja y 4,6 Mt de girasol, para producir 8,4 Mt de aceite de soja y 2,1 Mt de aceite de girasol.
Fuente: BCR
Potenciado por una gran performance productiva de ambos cultivos, el 2025 dejó un año para enmarcar, con precios al alza y volúmenes récord. Sin embargo, el 2026 promete aún más, especialmente para el girasol, por la buena performance que tuvo la campaña hasta la fecha.
El aceite de girasol en máximos de 4 años
El precio FOB del aceite de girasol sobrepasó los US$ 1.300/t y alcanza máximos desde diciembre del 2022. Mientras tanto, el de soja llegó a los US$ 1.147/t, el nivel más alto en catorce meses.
Desde marzo del 2024 que las cotizaciones por aceites vegetales para el mercado exportador argentino vienen mostrando una tendencia alcista, y estas últimas semanas ha acelerado aún más, encontrando un nuevo nivel de precios que hace varios meses no se veían.
Detrás de la dinámica de las cotizaciones, analizando el mercado de aceites vegetales en general, su dinámica de demanda proviene de dos grandes categorías: consumo alimenticio y uso industrial (principalmente destinada a producción de biocombustibles).
Por el lado del mercado de biocombustibles, el 15 de enero corrió la noticia que la Agencia de Protección Ambiental de USA (EPA por sus siglas en inglés) se habría reunido con industriales norteamericanos para anunciarles que a fin de mes enviaría la propuesta final de mezcla de biocombustibles para su posterior aprobación, asegurando un volumen de mezcla de biodiesel.
Esto le sirvió al mercado para dar soporte al contrato de futuro de aceite de soja, que en el mercado de Chicago subió más de 4,4% en una sola rueda, llegando a máximos desde agosto del 2025.
Fuente: BCR
Otro impulso alcista vino de la mano de las relaciones bilaterales Canadá – China. Hacia agosto del año pasado, los asiáticos habían impuesto un arancel adicional del 75,8% a la canola canadiense como represalia frente al 100% de aranceles que el país de América del Norte impuso a la importación de vehículos eléctricos chinos.
Esta dinámica paralizó los envíos de canola desde octubre del 2025, siendo Canadá el principal exportador global y China el principal mercado canadiense.
Sin embargo, durante esta misma semana, fruto del avance de las negociaciones entre mandatarios, se cerró el primer buque cargado con 60.000 toneladas al gigante asiático, marcando la reapertura del mercado oriental.
Ello funcionó como una palanca alcista para las cotizaciones del aceite, ya que las semillas canadienses volverían a encontrar destino en su principal comprador, ayudando a suprimir la sobreoferta en otros mercados y limitando el descuento consecuente en los precios.
Fuente: BCR
Finalmente, el escenario se completa con una oferta limitada por girasol. En Ucrania, en cuatro de las últimas seis campañas la cosecha cayó respecto al año anterior, y la 2025/26 quedó como la más baja en 11 años, con 10,5 Mt según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
El traspié de la campaña ucraniana no alcanza a ser compensada por la mayor oferta de Rusia y Argentina, y por tercera vez en los últimos cuatro años, el grupo de los tres principales exportadores (90% de las exportaciones globales de aceite de girasol) volvería a tener menos suministros que la campaña anterior.
Si a este escenario de precios se le adicionan los daños generados a infraestructura ucraniana por ataques de misiles rusos, sobre todo al este de la región, que condiciona la logística internacional de aceite de girasol, se comprende la dinámica que han seguido las cotizaciones.
En Argentina, la cosecha aún es incipiente (19% a nivel nacional), notándose en el mercado internacional la ventana de desabastecimiento relativo de aceite.
El impacto en el mercado interno
Con el precio de los aceites argentinos en máximos, el poder de compra del sector industrial aumenta, traduciéndose en subas de las cotizaciones en el mercado interno. En girasol, las ofertas de compra por descarga inmediata llegaron a superar los US$ 370/t, US$ 40/t más que las propuestas para descargas en enero hace un mes atrás, a pesar de ingresar en época de presión de cosecha.
Precios más altos que se combinan con auspiciosas expectativas productivas para este ciclo. En base al último informe mensual de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGyP), la superficie sembrada con girasol alcanzaría los 3 M ha a nivel nacional, la mayor extensión desde la campaña 1999/00.
Esta conjunción explica la dinámica de la operatoria interna por la oleaginosa, siendo que la comercialización de girasol ya alcanza las 1,9 Mt, el máximo desde el 2008 y el segundo ritmo de compra/venta más alto en los últimos veintisiete años.