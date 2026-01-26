#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Carne argentina en el mundo

Gulfood 2026: el IPCVA refuerza la presencia del Argentine Beef en mercados estratégicos

Como parte de su estrategia de diversificación de mercados, el IPCVA participará del 26 al 30 de enero en Gulfood, la feria alimentaria más relevante del mundo islámico, que se realiza en Dubái.

La carne argentina vuelve a Gulfood para consolidar mercadosLa carne argentina vuelve a Gulfood para consolidar mercados
Seguinos en
Por: 

Como parte de la estrategia de diversificación de mercados, el Argentine Beef participará nuevamente en la Gulfood, una de las ferias de alimentación más importantes de los países musulmanes que se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de enero en Dubái.

Acuerdo UE-MERCOSUR: ¿Qué impacto tiene para Argentina la rebaja pactada en derechos de exportación al 2035?

Se trata de una de las cuatro ferias internacionales en las que participará el Instituto durante el año, eventos en los que también forman parte entidades similares de todos las países productores, como el INAC de Uruguay, el ABIEC de Brasil, el MLA de Australia, la US Meat Export Federation, el AHDB del Reino Unido o el Bord Bia de Irlanda.

Presencia argentina

“Es una feria muy importante para nosotros, no sólo por el país en donde se organiza sino porque es una región del mundo que se va consolidando año tras año y que nos permite diversificar los destinos para la carne argentina”, dijo Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Con el apoyo y acompañamiento del IPCVA se llevará a cabo una misión a Indonesia, Japón y China.La carne argentina vuelve a Gulfood para consolidar mercados

“Es un mercado que requiere un rito religioso, el halal, y la Argentina está preparada y lista para ofrecer nuestro producto más emblemático”, agregó.

La revancha del maíz temprano: una campaña que promete romper todos los récords

“El mercado halal se va intensificando de manera permanente en virtud de la cantidad de consumidores que profesan la religión islámica y que están dispersos en diferentes países del mundo. Y no solamente en esta región: hay musulmanes en Europa, en Estados Unidos y en los grandes países asiáticos”, aseguró por su parte Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA.

“Además, la feria Gulfood, recibe visitantes, clientes y expositores del sudeste asiático, que es el gran destino, el gran objetivo de los países exportadores de carnes”, concluyó.

La Gulfood 2026

Consolidando un crecimiento explosivo y el liderazgo como feria más importante de la región, este año la Gulfood se llevará a cabo paralelamente en dos enormes predios de la ciudad: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre.

“Todo esto sin descuidar el mercado interno que se consolida con un importante consumo de alrededor de los 50 kilos por habitante por año”.La carne argentina vuelve a Gulfood para consolidar mercados

El sector de carnes se exhibirá a una escala sin precedentes, reuniendo a los principales exportadores, productores y procesadores de todo mundo.

Según los exportadores, siendo que el mercado europeo está maduro, el mercado americano en pleno desarrollo y China totalmente desarrollado, las asignaturas pendientes para la carne argentina son el resto del sudeste asiático y el mercado árabe.

La carne vacuna, en el tope del ranking.La carne argentina vuelve a Gulfood para consolidar mercados

Las empresas que acompañan la IPCVA son las siguientes: Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natutal Beef, Bustos Beltran y Argall.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Ganadería
Medio Oriente
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro