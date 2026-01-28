Las exportaciones del sector lechero fueron las más altas de los últimos 12 años
Gracias al proceso de modernización tecnológica, las buenas prácticas y al esfuerzo de toda la cadena productiva, las exportaciones lácteas marcaron un nuevo récord llegando a su nivel más alto de los últimos 12 años.
Estos resultados reflejan el impacto del proceso de modernización que atraviesa la cadena láctea argentina. Foto: Archivo El Litoral
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones del sector lechero alcanzaron las 425.042 toneladas por un valor total de USD 1.690 millones, los números más altos registrados durante los últimos 12 años.
Entre los productos más importantes se destacan: leche en polvo entera (35% sobre el total de las tns exportadas), suero (17%), mozzarella (13%), leche en polvo descremada (7%) y quesos de pasta semidura (6%).
Nuestros productos estuvieron presentes en 89 destinos.
Los principales países consumidores de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron Brasil (41% de las toneladas exportadas), Argelia (19%), Chile (7%), China (7%) y, en menor medida, Uruguay (3%) y Rusia (3%).
Nuevo escenario
Estos resultados reflejan el impacto del proceso de modernización que atraviesa la cadena láctea argentina.
Este escenario estuvo impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas con el esfuerzo de los productores y la industria.
En este contexto, herramientas como las líneas de financiamiento específicas para el sector, el desarrollo de nuevas industrias PyMEs con perfil exportador, la apertura de estadísticas sectoriales, han contribuido a generar condiciones más favorables para la inversión, la eficiencia productiva y la competitividad.
Asimismo, cabe destacar que la producción nacional de leche entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 11.618 millones de litros, representando el volumen más alto en materia productiva de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico