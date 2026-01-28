Exportaciones de carne vacuna: los factores detrás del récord histórico de divisas en 2025
Las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron en 2025 un récord histórico de ingreso de divisas, impulsadas por una fuerte mejora de los precios internacionales y una estrategia comercial orientada a mercados de mayor valor. Aunque el volumen exportado cayó respecto del año anterior, el salto en la facturación refleja un cambio estructural en el perfil exportador del sector.
Durante 2025, las exportaciones de carne vacuna generaron el mayor ingreso de divisas de su historia. Según datos del INDEC, Argentina exportó 713.364 toneladas peso producto, que permitieron un ingreso de 3.884 millones de dólares. Si bien el volumen embarcado fue 7,2% inferior al del año previo, la facturación creció 28,5% interanual, marcando un récord absoluto.
Este comportamiento aparentemente contradictorio se explica por una notable mejora en los valores de venta. El precio promedio por tonelada exportada alcanzó los USD 5.444, frente a los USD 3.931 registrados en 2024, lo que representa una suba del 39% interanual. Se trata de uno de los niveles más elevados de los últimos años, comparable únicamente con los picos alcanzados en 2022.
El desempeño del sector se inscribe en un contexto internacional particularmente favorable.
El Índice de Precios de la Carne de la FAO muestra que durante 2025 las cotizaciones globales se ubicaron, en promedio, 12% por encima del año anterior, impulsadas por aumentos simultáneos en los principales países exportadores —Brasil, Australia y Estados Unidos— en un escenario de oferta ajustada y demanda sostenida.
Diversificación de destinos y cambio en el perfil exportador
Más allá del contexto internacional, el récord de divisas también responde a una estrategia deliberada de redireccionamiento comercial por parte de los exportadores argentinos. Durante el último año, los embarques comenzaron a orientarse crecientemente hacia mercados de mayor valor unitario, en detrimento de destinos tradicionalmente asociados a grandes volúmenes y menores precios.
En este marco, China —principal comprador histórico— redujo sus importaciones un 13%, pasando de 569 mil toneladas en 2024 a 498 mil toneladas en 2025, lo que disminuyó su participación del 74% al 70% del total exportado.
El valor promedio de la carne enviada a ese destino se ubicó en torno a los USD 3.800 por tonelada, sensiblemente por debajo del promedio general.
En contraste, se observó un crecimiento significativo en mercados alternativos.
Las exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 14%, mientras que Israel registró una suba del 17%, Estados Unidos del 27% y Canadá del 26%, partiendo este último de niveles marginales apenas dos años atrás. En todos los casos, el crecimiento en volumen estuvo acompañado por una mejora sustancial en los precios pagados.
El mercado europeo continúa siendo estratégico para la carne argentina, especialmente por la colocación de cortes refrigerados y deshuesados de alto valor, concentrando cerca del 50% de los embarques dentro de ese bloque. Israel, por su parte, aun siendo un mercado maduro, mostró una mejora del 37% en los valores, con un promedio de USD 8.500 por tonelada para las 44.300 toneladas exportadas.
Estados Unidos y el escenario global: oportunidades hacia adelante
El caso de Estados Unidos merece un análisis particular. En 2025, ese destino importó 44.300 toneladas peso producto de carne argentina, unas 10.000 toneladas más que el año anterior.
El 80% correspondió a productos congelados sin hueso, con precios promedio cercanos a los USD 6.700 por tonelada, un 36% superiores a los de 2024. El resto fueron productos refrigerados de alto valor, con precios en torno a los USD 12.300 por tonelada, segmento que registró una suba interanual del 54%.
Este fenómeno no es aislado. Proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indican que en 2026 ese país iniciará un nuevo ciclo de importaciones crecientes, profundizando su déficit comercial.
Se estiman importaciones mínimas de 2,47 millones de toneladas, frente a exportaciones de apenas 1,13 millones, en un contexto donde la producción mundial de carne vacuna caería cerca de 1 millón de toneladas, mientras la demanda seguiría en aumento.
En este escenario, Argentina aparece bien posicionada comercial y diplomáticamente, no solo en China sino también en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea, sin descuidar destinos relevantes como Israel, Canadá, México y países vecinos como Chile y Brasil.
En 2025, los cinco principales destinos fuera de China —UE, Chile, Israel, Estados Unidos y Brasil— concentraron apenas el 26% del volumen exportado, pero explicaron el 46% de las divisas generadas.
Cada tonelada enviada a estos mercados aportó en promedio más de USD 9.600, es decir, USD 5.800 más que una tonelada exportada a China. La diversificación de destinos aparece así como una de las claves centrales para sostener y potenciar el ingreso de divisas del sector en los próximos años.