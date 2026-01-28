Ganadería

Exportaciones de carne vacuna: los factores detrás del récord histórico de divisas en 2025

Las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron en 2025 un récord histórico de ingreso de divisas, impulsadas por una fuerte mejora de los precios internacionales y una estrategia comercial orientada a mercados de mayor valor. Aunque el volumen exportado cayó respecto del año anterior, el salto en la facturación refleja un cambio estructural en el perfil exportador del sector.