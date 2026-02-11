Franck: más de 300 chicos vivieron el verano en la primera edición de Misión Colonia
La propuesta articulada entre la Comuna y los clubes Argentino y Atlético Franck convocó a 302 niños durante el verano. La iniciativa integró deporte, arte y recreación en un espacio común que fortaleció el trabajo institucional y la participación familiar.
Este fin de semana finalizó en Franck la primera temporada de Misión Colonia, una iniciativa conjunta entre la Comuna local y los clubes Argentino y Atlético Franck. A lo largo del verano participaron 302 niñas y niños de entre 4 y 12 años, una cifra que reflejó la amplia convocatoria y la positiva respuesta de la comunidad.
La propuesta integró la tradicional colonia de vacaciones comunal con las experiencias deportivas de las instituciones locales, consolidando un espacio compartido que promovió el desarrollo artístico, deportivo y recreativo.
Un equipo comprometido
El programa contó con el trabajo de 24 profesores y un equipo de coordinación integrado por Diego García, Laura Micheloud y Erica López, quienes asumieron la responsabilidad de llevar adelante una experiencia que apuntó a fortalecer valores como el compañerismo, el respeto y la convivencia.
En este marco, se destacó especialmente la colaboración del Club Atlético Franck por la cesión de su pileta, un espacio clave donde los chicos no solo disfrutaron de actividades recreativas, sino que también aprendieron nociones básicas de natación y seguridad en el agua.
Jornada de cierre y acompañamiento institucional
La actividad de cierre se realizó en las instalaciones del CAF y contó con la presencia del presidente comunal, Damián Franzen; el presidente del Club Atlético Franck, Jorge Lang; y Nelly Ortega, en representación del Club Social y Deportivo Argentino.
Durante la jornada se proyectó un video resumen de la temporada, se sortearon dos bicicletas y se organizaron juegos que también incluyeron a las familias.
Franzen agradeció especialmente la confianza de los padres y madres que acompañaron la iniciativa. “Nos da muchas satisfacciones que todo se haya dado en un clima de alegría y participación”, expresó.
Experiencias más allá de la colonia
Entre las actividades destacadas del verano se incluyó una visita al camping del CAF en Sauce Viejo. Allí, los participantes compartieron jornadas de pesca, paseos en lancha y juegos en la costa del río Coronda, sumando experiencias recreativas en contacto con la naturaleza.
Con un balance ampliamente positivo, la primera edición de Misión Colonia dejó instalada una propuesta que apuesta a fortalecer los vínculos comunitarios y consolidar el trabajo conjunto entre instituciones locales.