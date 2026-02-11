A lo largo de enero

Franck: más de 300 chicos vivieron el verano en la primera edición de Misión Colonia

La propuesta articulada entre la Comuna y los clubes Argentino y Atlético Franck convocó a 302 niños durante el verano. La iniciativa integró deporte, arte y recreación en un espacio común que fortaleció el trabajo institucional y la participación familiar.