El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
Circunvalación de Venado Tuerto
RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet
RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.
Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).
RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.
RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.
RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.
RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.
RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba.
RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.
RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.
RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.
Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).
𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮𝘀:
Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.
RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.
RP 14 | Construcción de una rotonda – Diego de Alvear.
RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.
RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6 –
RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.
RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.
RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther. RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.
RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini.
𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:
RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.
RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.
Localidad: Villa Ocampo.
RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.
Tramo: Moussy – La Sarita.
Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.
Tramo: RP 91 – Timbúes.
RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II. Tramo: San Cristóbal – Elisa.
RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado. Zona: La Penca.
Vialidad Nacional sostiene trabajos de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 11 en diversos puntos entre Gobernador Crespo y Calchaquí.
Equipos viales continúan los arreglos en la calzada de RN 11 al sur de Calchaquí, con tareas de fresado y recomposición de la base de la ruta con agregado de cemento y la posterior colocación de una nueva capa de concreto asfáltico.
En el mismo tramo, entre Calchaquí y Gómez Cello, se realiza el sellado de fisuras en la superficie de rodamiento, más bacheos sobre sectores previamente fresados.
En todos los casos se producen reducciones de carril, con paso alternado coordinado por banderilleros.
Por obras de repavimentación de calzadas se interrumpirá por el tiempo que demanden las obras el segmento comprendido entre la Autopista Rosario-Santa Fe y RP 10.
Interrupción del tránsito vehicular en Bv. Pellegrini al 2500, mano Norte hacia Av. Freyre, y cruce al Norte por San Martín de 07:30 a 17:00.
Por un accidente se circula solo por el carril derecho en RN9 km 134 sent Zte en Baradero. Circular con precaución
En el KM 11, altura de Fray Luis Beltrán - Rosario | Presencia de humo por basural encendido. - Circular con precaución
En el KM 52, altura de Maciel - Rosario | Presencia de humo por basural encendido. - Circular con precaución
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal