El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
No se registran inconvenientes en los accesos a la ciudad capital.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
KM 30, altura de Villa La Ribera - Rosario. Reducción de calzada por obras entre las 07:00hs y las 15:00hs. Circular con precaución.
KM 51 altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución.
Las rutas de las regiones Centro y Sur se presentan con leves bancos de niebla y neblina que disminuyen la visibilidad. Se solicita extremar las precauciones al transitar.
LÍNEAS 3 – 8 – 10 – 11- 15 y 16 (Ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 2 (Vuelta): de recorrido habitual por calle 25 de Mayo - Irigoyen Freyre - San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEAS 1- 4 y 5 (vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (ida): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – San Jerónimo – Salta - 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEA16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza – Obispo Gelabert a recorrido.
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
LÍNEA 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Cortes programados:
-Comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
- San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 3 días)
- Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 14 días)
- 9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 6 días)
- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 16 días)
- Bv. Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín - mano sur- (07.30-16 hs) sujeto a condiciones climáticas - NO SE PODRÁ ATRAVESAR BV. DE SUR A NORTE -
- Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (07 - 18 hs)
- 1era Junta entre 9 de Julio y 4 de enero (07 - 18 hs) sujeto a condiciones climáticas
- Tucumán entre Av. Freyre y Urquiza (07 a 14 hs) sujeto a condiciones climáticas
- Irigoyen Freyre entre Av. Freyre y Urquiza (11 a 19 hs) sujeto a condiciones climáticas
- Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (14 días)
- Monseñor Zaspe entre 25 de Mayo y Cruz Roja (09- 17 hs) sujeto a condiciones climáticas