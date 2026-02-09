Tour de los Juegos Odesur en Santa Fe: de qué se trata y qué actividades ofrece

El tour de los Juegos Suramericanos desembarcó en la ciudad de Santa Fe con una propuesta abierta y gratuita pensada para acercar el evento deportivo a los santafesinos. Las actividades se desarrollarán de 9 a 20 en el Centro Municipal de Deportes, ubicado en avenida Almirante Brown 5294, con espacios interactivos, tecnológicos y deportivos destinados a chicos, jóvenes y familias.
La iniciativa forma parte de una estrategia de difusión previa a los Juegos Odesur 2026 que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, y busca generar identificación, conocimiento y participación social antes de la competencia.
El subsecretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, explicó que el objetivo del recorrido es federalizar la experiencia. “Se hizo en la costa, Carlos Paz y Cosquín, en distintos puntos donde hay eventos grandes para que Argentina sepa qué es lo que se va a vivir en Santa Fe ”, indicó.
Asimismo, Maletti detalló que la propuesta combina tecnología y actividad física para que los niños puedan comprender de manera lúdica el espíritu del evento. “Por eso está mezclado la parte tecnológica y la parte física para que los chicos ya vayan entendiendo qué es lo que se va a vivir”, explicó.
Infraestructura y legado deportivo
Uno de los ejes centrales de los Juegos Suramericanos será el impacto que dejarán en la provincia una vez finalizada la competencia. En ese marco, Maletti destacó que actualmente hay diez estadios en construcción. “Eso es lo que nos va a quedar a la provincia, pero más que todo le va a quedar al deporte”, afirmó.
Experiencias deportivas y tecnológicas para toda la familia en Santa Fe.
El funcionario remarcó que el legado no será solo edilicio, sino también organizativo y humano. “Los voluntarios que se van anotando van a estar capacitados”, sostuvo. Y agregó que, una vez terminados los Juegos, la provincia contará con recursos humanos preparados “para enfrentar cualquier evento deportivo”.
En la misma línea, el subsecretario de Deportes de la ciudad, Carlos Marzo, señaló que el trabajo conjunto comenzó hace tiempo. “Estamos trabajando ya de forma conjunta hace dos años, junto con el Gobierno provincial y la sede Santa Fe a través de nuestro intendente”, afirmó.
Marzo detalló las disciplinas que tendrán lugar en la capital provincial y la región. “Vamos a tener handball, atletismo, escalada, hockey sobre césped en el polo deportivo del Parque del Sur. También tiro en Recreo, softball en Paraná y todo lo que es Río Santa Fe y Laguna Setúbal, donde vamos a tener casi todo lo de agua que va a suceder en el 2026”, sostuvo.
Educación, deporte y futuro
Otro de los pilares del proyecto es el trabajo con el sistema educativo. Maletti adelantó que durante el ciclo lectivo se incorporará un espacio específico para abordar los Juegos Suramericanos. “Dentro de lo que va a ser este año lectivo van a tener una materia, llamémosle, que va a ser ‘Vivamos los juegos’”, explicó.
Según detalló, allí se les contará a los estudiantes “qué van a hacer los Juegos Suramericanos, qué disciplinas hay, qué países nos visitan”, con el objetivo de que la información también llegue a las familias. “Eso se va a trasladar a la casa también, donde se le va a contar a los padres lo que se viene”, señaló.
Los chicos conocen las disciplinas de los Juegos Suramericanos 2026.
Marzo, por su parte, puso el foco en el impacto a largo plazo. “Estamos contando lo bueno que es la actividad deportiva, sobre todo para los niños”, expresó. Incluso proyectó que algunos chicos que hoy participen del tour podrían ser deportistas en el futuro. “Puede llegar a haber chicos que en el 2034 o 2035 sean representantes nuestros en algún sudamericano o panamericano”, afirmó.
Finalmente, destacó que las obras avanzan según lo previsto. “La pista del CARD, el microestadio y toda la infraestructura se están haciendo en tiempo y forma”, aseguró, y confirmó que antes de los Juegos habrá eventos de prueba para ponerlos en funcionamiento. Con el Tour como anticipo, Santa Fe comienza a vivir el clima de una cita deportiva que promete dejar una huella duradera en la provincia.