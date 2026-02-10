Sergio Basile quiere un Concejo activo volcado al desarrollo productivo y la participación territorial
Bajo el lema “donde vos sos protagonista”, la iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo productivo local, la participación ciudadana y la articulación metropolitana. El programa incluye nuevos espacios de vinculación con los barrios y la continuidad de políticas ya consolidadas.
"No queríamos ser fundacionales, queríamos darle una continuidad institucional”, se afirmó Basile.
Concejo Santa Fe.
Este lunes por la mañana, en las instalaciones del Centro Integral Comunitario (CIC) ubicado en Facundo Zuviría 8002, el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile, encabezó la presentación del Plan de Presidencia 2026. Bajo el lema “donde vos sos protagonista”, la iniciativa busca transformar el diálogo público en acciones legislativas concretas que impacten directamente en la vida cotidiana de los santafesinos.
Durante el evento, Basile explicó que el plan funciona como una “hoja de ruta” con ejes definidos para que el cuerpo legislativo actúe como un facilitador del crecimiento económico. "Entendemos que el Concejo Municipal tiene que transitar en la necesidad de que el Concejo tenga una mirada del desarrollo productivo y local para la generación de empleo", dijo.
ADN Santa Fe: Conexión directa con los barrios
Uno de los pilares del plan es el proyecto “ADN Santa Fe: el Concejo conecta oportunidades”, que propone la creación de Mesas para el Desarrollo Local. Según detalló Basile, el objetivo es evitar gestiones “acartonadas” y permitir que sean los propios residentes quienes marquen las prioridades: "Queremos que el mismo vecino y la vecina del distrito nos diga qué es lo que realmente necesita y a partir de eso, bueno, seguramente van a dar cosas mucho más positivas".
"Necesitamos mucha información, necesitamos mucha comunicación y creo que eso también va a ser muy importante en el año", dijo Basile.
Estas mesas articularán el trabajo entre vecinos, instituciones y el sector privado para transformar demandas territoriales en herramientas de inversión y emprendedurismo.
Continuidad y visión metropolitana
El plan no busca romper con lo realizado anteriormente, sino consolidar las políticas exitosas. "No queríamos ser fundacionales, queríamos darle una continuidad institucional, consolidar lo que se entiende que se está bien", afirmó el presidente del Concejo. En este sentido, se ratificó la vigencia de programas como el Concejo Joven, el Concejo Mayor y la plataforma Yo Resuelvo, esta última destinada a vincular la oferta y demanda de oficios y servicios.
Asimismo, el Plan 2026 otorga una importancia estratégica a la mirada metropolitana y la autonomía municipal, promoviendo el Foro Metropolitano de Concejales para abordar temas comunes como la movilidad, la seguridad y la gestión de residuos.
Ejes estratégicos del Plan 2026
El documento presentado se estructura en cuatro ejes principales que guiarán la labor legislativa.
El primero de ellos, La palabra tiene destino, está enfocado en dispositivos de participación ciudadana como el Concejo Joven y Mayor.
Concejo Santa Fe.
El segundo eje, Donde vos sos protagonista, incluye premiaciones, foros de debate estratégico y el Foro Metropolitano de Concejales. También contempla la formación continua, la seguridad vial y la promoción de valores de cara a los Juegos Suramericanos 2026.
En tanto que el tercer eje, Santa Fe cree y crece, se centra en el acompañamiento a emprendedores y el desarrollo productivo territorial.
Santa Fe tiene con qué, es el cuarto eje y está impulsado a través de "ADN Santa Fe" para consolidar al Concejo como una incubadora de innovación pública.
Finalmente, Basile invitó a la ciudadanía a consultar los detalles del plan a través de la página oficial del cuerpo, subrayando que la comunicación y la información serán claves durante este año de gestión.