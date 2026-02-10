Presentó el "Plan de Presidencia 2026"

Sergio Basile quiere un Concejo activo volcado al desarrollo productivo y la participación territorial

Bajo el lema “donde vos sos protagonista”, la iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo productivo local, la participación ciudadana y la articulación metropolitana. El programa incluye nuevos espacios de vinculación con los barrios y la continuidad de políticas ya consolidadas.