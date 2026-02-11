Respaldo de la industria a la reforma parcial al Código Procesal Laboral
Un pronunciamiento de Fisfe explica las razones que aconsejan votar el proyecto de Corral habilitado para Extraordinarias. Este jueves, además de la Asamblea Legislativa, ambas cámaras realizarán dos sesiones, una de ellas de elección de autoridades.
Roal Báscolo, ministro de Trabajo, encabezó ayer una reunión con jueces, legisladores y empresarios por el funcionamiento del sistema de las comisiones médicas en la provincia.
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se pronunció en respaldo al proyecto de reforma parcial al Código Procesal Laboral que está en la agenda de este jueves en la Cámara de Diputados. "Consideramos que esta reforma es un gran paso para corregir problemas estructurales que hoy generan sobrecostos en el sistema de ART, incertidumbre y pérdida de competitividad, sin mejorar la calidad del empleo ni la protección real de los trabajadores", destaca el documento industrial.
El proyecto de reforma fue presentado por el radical José Corral y habilitado para el tratamiento en Extraordinarias por el Poder Ejecutivo. En las últimas semanas, Corral y su compañero de bloque, Martín Rosúa, mantuvieron varias reuniones con sectores empresariales explicando los alcances de la iniciativa, incluso en una jornada organizada por la fundación Libertad en la ciudad de Rosario. "Subió la litigiosidad pero bajó la accidentología" subrayó Corral tras ese encuentro.
En tanto, la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de Diputados se reunirá este miércoles con Fernando Raúl Marchionatti, presidente de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Circunscripción N°2 (Rosario), para dialogar e intercambiar opiniones respecto al funcionamiento del fuero laboral santafesino, litigiosidad provincial y perspectivas legislativas.
Ayer, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, con gran parte de su gabinete, realizó una reunión para evaluar el funcionamiento de las comisiones médicas, medida prevista en la última reforma al sistema de ART en Santa Fe. Del encuentro participaron empresarios, camaristas laborales y legisladores, entre ellos Corral, Rosúa y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Joaquín Blanco.
Más allá del apoyo de empresarios, hay todavía dudas en la Cámara de Diputados sobre la redacción del proyecto. El objetivo de los autores es avanzar con la media sanción este jueves o bien postergarlo para el tiempo ordinario.
José Corral. Foto: Flavio Raina
"Las empresas santafesinas pagan una alícuota promedio de ART del 4,03%, un 45% más que el promedio nacional (2,78%). Además, un trabajador en nuestra provincia tiene más del doble de probabilidad de iniciar un juicio laboral que uno en la provincia de Córdoba. En consecuencia, este sobrecosto estimado para el sector productivo provincial asciende a USD 100 millones al año", agrega el comunicado de Fisfe.
"Además, la tasa de litigiosidad en Santa Fe es desproporcionada: un trabajador en nuestra provincia tiene más del doble de probabilidad de iniciar un juicio laboral que uno en Córdoba (260 juicios contra 118 juicios por cada 10.000 trabajadores)", ejemplifica.
El proyecto de reforma que se debatirá en la Legislatura "está inspirado en modelos exitosos de otras jurisdicciones, y busca solucionar este problema mediante una adhesión efectiva a la normativa nacional y una reestructuración de los procesos judiciales".
Luego, Fisfe explica que "concretamente, la reforma propone establecer las comisiones médicas como un paso obligatorio antes de poder iniciar un juicio laboral, lo que agiliza los tiempos de resolución para todas las partes. Además, plantea una reforma en la determinación de honorarios profesionales derivados de las pericias médicas, desvinculando los honorarios de los peritos de la gravedad de las lesiones o los porcentajes de incapacidad asignados. Actualmente, al estar los honorarios alineados al monto de la sentencia, existe un incentivo a asignar porcentajes de lesión más altos para aumentar el valor del juicio, sesgo que es corregido por el proyecto".
Desde FISFE, por último, piden a los legisladores "a agilizar el tratamiento de este proyecto de reforma, que nos permitirá alcanzar un sistema laboral más justo y equilibrado".