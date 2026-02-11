En la agenda de Diputados

Respaldo de la industria a la reforma parcial al Código Procesal Laboral

Un pronunciamiento de Fisfe explica las razones que aconsejan votar el proyecto de Corral habilitado para Extraordinarias. Este jueves, además de la Asamblea Legislativa, ambas cámaras realizarán dos sesiones, una de ellas de elección de autoridades.