Mientras se discuten aspectos impositivos en la reforma laboral
Olivares remarcó que Santa Fe apuesta a la baja de carga impositiva para pymes
El ministro de Economía diferenció el proyecto nacional que apunta beneficios tributarios a grandes empresas con lo sancionado en la Ley Tributaria santafesina. Comienzo de año con caída de ingresos. El destino de los dólares de los créditos externos.
Olivares admite que la apuesta económica del gobierno nacional tiene como deuda aún la reactivación del consumo.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó el cierre del ejercicio 2025 con leve superávit y cumpliendo la premisa de no gastar más de lo que ingresa pero advirtió preocupación por la caída de ingresos coparticipables en el primer mes del año, especialmente los ligados al consumo como IVA, En diálogo con El Litoral diferenció la apuesta del gobierno nacional de bajar la carga impositiva a las grandes empresas, mientras que la apuesta santafesina es bajar la carga a las pymes como lo determina la Ley Tributaria N° 14.426.
Otra parte de la conversación giró sobre los créditos externos tomados para Santa Fe para infraestructura ya sea en bonos o préstamos de la CAF.
- La provincia pudo cerrar con leve superávit el 2025, un año complicado desde lo económico. ¿Pudieron zafar del rojo fiscal?
- No es zafar, hicimos todo lo planificado, en armonía con los recursos que contamos. En la gestión venimos llevando adelante un equilibrio presupuestario, un equilibrio que parte de la base de llevar adelante servicios y la inversión que corresponde. Ese es uno de los principales puntos que remarcamos: cumplimos con mejorar la calidad del servicio, la cantidad en la prestación y con un nivel de inversión muy intenso en un marco de equilibrio donde no se gasta más de lo que se tiene.
- El año empezó mal en materia de recursos presupuestarios, hubo una baja de coparticipación en enero...
- Sí, la recaudación coparticipable pero también la no coparticipable tuvo un crecimiento real negativo en enero, fue un 7% inferior al año pasado en términos reales. Es un tema que nos ocupa. Vemos con detenimiento que la evolución de los principales recursos que los estados subnacionales tienen una evolución por debajo de los índices inflacionarios hace un tiempo. Los recursos provinciales han tenido un leve mejor desempeño que los nacionales pero no se apartan de lo nacional. Ambos tienen que ver con un comportamiento de la macroeconomía que, si bien ha estado mejor que en el 2024, todavía no está en los picos de actividad en muchos sectores, en algunos sectores ya han logrado alcanzar picos anteriores a la crisis, otros aún no.
- Casi el 85% de los recursos que tiene el Estado santafesino proceden de tres tributos: Ingresos Brutos, IVA y Ganancias, estos dos últimos recibidos por coparticipación. Lo que ha caído fuerte en este primer mes fue IVA...
- Eso lo que marca es la evolución de los recursos vinculados con la actividad económica. Preocupan menos los recursos en sí que la señal de la actividad económica. El gobierno nacional ha llevado adelante medidas de estabilización que se notan en lo instrumental en lo fiscal, se notan en lo instrumental en lo monetario, se notan en lo instrumental en lo cambiario; ahora se espera porque es la parte faltante, que es el componente de reactivación. Esto es parte del debate que estamos viendo, de los intercambios que estamos viendo entre el gobierno nacional y algunos sectores de la economía. El gobierno nacional tiene esa postura de aspirar a que la economía puede salir con plena reconversión de puestos de trabajo y de unidades productivas. Sabemos, a veces, que las posturas desde determinados enfoques teóricos no siempre se ven en la práctica; no es tan sencillo. La reconversión es necesaria pero no es una reconversión virtuosa la que transforma 200 puestos de la industria automotriz en 200 choferes de aplicaciones.
- Se discute la llamada modernización o reforma laboral que llevaría inserto un tema impositivo que afectaría a las provincias. Santa Fe no ha levantado la voz por la posible detracción de recursos de esa reforma
- El proyecto de ley nacional que está en el Senado, tiene como punto central, el fin último, la reforma laboral y es un debate de fondo de modernización de la economía. Después, cuál de los instrumentos de las reformas que están incluidas, es parte importante de un debate amplio en el Congreso de la Nación. Pero el punto central, la principal referencia tiene que ver con ese proyecto de reforma sobre una modernización de de la economía, una modernización estructural de la economía.
Si bien contiene elementos tributarios creemos que es un elemento secundario en el análisis. Por supuesto que hemos hecho notar ese impacto, aunque es un impacto que va a dar más en el 2027 que en el 2026 y es un impacto donde se le baja la carga tributaria, principalmente, a las grandes firmas.
Nosotros hemos tenido nuestra propia agenda de baja de impuestos y tenemos más una mirada apuntada a la pyme, apuntada a la industria, al comercio, al transporte. La medida más importante es aquella la que apuesta a que haya un beneficio mutuo por parte del empresario como también de puestos de trabajo. Este tiene que ver con la posibilidad que hemos abierto a partir del 2026 de que puedan deducirse de Ingresos Brutos los sueldos de los trabajadores que incrementen la planta de dotación de personal de empresas santafesinas.
Estos beneficios tributarios del proyecto nacional no están vinculados estrictamente a una contrapartida como en el caso de Santa Fe.
- Precisamente API ha reglamentado a fines de enero tres aspectos de la Ley Tributaria santafesina que tiene que ver con lo que usted apunta.
- Así es. Es la puesta en funcionamiento, la puesta operativa de la reglamentación, el paso necesario para ponerla operativo, pero ya también con los aplicativos en el sitio web de API para la aplicación de tres de los principales beneficios y bajas de impuestos en la provincia de Santa Fe.
Una es la posibilidad de que se puedan deducir de impuestos los sueldos del nuevo personal; otro es la posibilidad de reducir impuestos en la factura de EPE tanto para la industria como para el comercio; y la otra, muy importante, es la que permite reducir la alícuota de Ingresos Brutos prácticamente a la mitad para comercios que facturaron hasta 180 millones de pesos el año pasado.
Olivares y Bastia cuando fueron a Legislatura a explicar la Ley Tributaria que fue respaldada por las cámaras con menor presión impositiva a pymes santafesinas,
Estos son tres de los beneficios, pero hay otros tantos que ya a partir de febrero también se van a a poner en vigencia. Tienen que ver cuando venzan Impuesto Inmobiliario o Patente, se van a reglamentar como el comercio va a poder deducir los mismos de Ingresos Brutos, cómo va a poder el transporte deducir Patente automotor de Ingresos Brutos y otros beneficios que a lo largo del año también se van a poner en vigencia. Los bancos no van a pagar Ingresos Brutos por la asistencia financiera que le den a Pyme. Todo está previsto en la ley Tributaria.
- ¿Los bonos en dólares emitidos en Estados Unidos ya los trajeron al país?
- Son recursos que tiene la provincia, los tenemos en moneda dura. Entendemos que aquí hay una posición que entiende que el financiamiento es un medio y el fin es la inversión que eso va a a posibilitar. El financiamiento lo tenemos en moneda dura, lo vamos a ir ejecutando a medida que avancen las inversiones porque es la forma en que conseguimos el financiamiento. Es el medio para que el fin último sea la inversión, no hacer bicicleta financiera ni otros mecanismos que en definitiva tienen que ver más con una inversión financiera que con una inversión productiva o una inversión en infraestructura. No estamos en línea con confundir una cosa con la otra. Por lo tanto, con la misma lógica que operamos con organismos multilaterales que cuando tenemos el financiamiento, vamos teniendo los desembolsos en moneda dura y lo volcamos en el mismo momento en la ejecución de esa inversión, vamos a proceder con este en este caso.
- ¿Siguen demorados los créditos de la CAF aprobados para Santa Fe y ya validados por la Legislatura?
- Los créditos que tenemos con la CAF que son para las obras de accesos a puertos del sur y para la infraestructura de los Juegos Odesur 2026 se encuentran aprobados por el organismo. Tenemos la autorización de la Secretaría de Hacienda de la Nación para tomar financiamiento, pero todavía no ha salido el decreto del Poder Ejecutivo nacional por el cual autorice al ministro de Economía de la Nación a firmar la garantía, uno de los documentos que se necesitan para concertar la operación.
- ¿Es un tema burocrático o político?
- En tiempos burocráticos hay un plazo que a veces es razonable, aunque esos plazos ya por los tiempos que han transitado exceden lo que habitualmente suele ser la burocracia.