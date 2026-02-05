Mientras se discuten aspectos impositivos en la reforma laboral

Olivares remarcó que Santa Fe apuesta a la baja de carga impositiva para pymes

El ministro de Economía diferenció el proyecto nacional que apunta beneficios tributarios a grandes empresas con lo sancionado en la Ley Tributaria santafesina. Comienzo de año con caída de ingresos. El destino de los dólares de los créditos externos.