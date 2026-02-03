Análisis de las finanzas provinciales

Santa Fe cerró el año 2025 con leve superávit operativo

El ahorro económico fue de $1.107.295,57 millones, según el informe del ministerio de Economía. El gasto de capital del ejercicio fue $1.181.360,86 millones. Fue financiado el 93,73% con ahorro económico y el resto con recursos de capital. Tres impuestos significan casi el 85 % de los recursos tributarios.