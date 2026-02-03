Santa Fe cerró el año 2025 con leve superávit operativo
El ahorro económico fue de $1.107.295,57 millones, según el informe del ministerio de Economía. El gasto de capital del ejercicio fue $1.181.360,86 millones. Fue financiado el 93,73% con ahorro económico y el resto con recursos de capital. Tres impuestos significan casi el 85 % de los recursos tributarios.
Economía informó un ahorro económico 2025 de $1.107.295,57 millones.
El ministerio de Economía difundió los datos provisorios de diciembre contenido en su Análisis de Finanzas Provinciales que señalan que el último ejercicio finalizó con un ahorro económico de $1.107.295,57 millones. Las datos finales -superavitarios- en diciembre le permitieron consolidar el cierre positivo del último ejercicio.
En el último trimestre, el equipo económico que conduce Pablo Olivares venía anticipando un cierre con equilibrio producto del deterioro de los ingresos de los últimos meses del año y la decisión de mantener la ejecución del ritmo de obra pública.
Los ingresos corrientes de la Administración Provincial correspondientes a diciembre ascendieron a $1.508.825,44 millones. La variación nominal interanual fue de 64,03%, y los ingresos estuvieron compuestos principalmente por ingresos tributarios (63,42%) y contribuciones a la seguridad social (27,85%).
Precisa que los recursos tributarios ascendieron a $956.948,17 millones, de los cuales 28,20% fueron de origen provincial y 71,80% de origen nacional. Los tributos de origen provincial se integraron principalmente por el producido de Ingresos Brutos (87,75%), con una recaudación que ascendió a $236.835,58 millones. En tanto, los recursos tributarios de origen nacional estuvieron compuestos principalmente por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (36,54%) y del Impuesto a las Ganancias (27,35%), con recaudaciones de a $251.062,75 millones y $187.896,13 millones respectivamente.
El resultado total del ejercicio 2025 fue positivo en $8.264,21 millones. Crédito: Archivo El Litoral.
Tres impuestos llegan al 70,62% de los ingresos. Se trata de Ingresos Brutos, IVA y Ganancias que en diciembre significó un ingreso de $675.794,46 millones.
Por su parte, el gasto corriente de diciembre ascendió a $1.300.390,73 millones (variación nominal interanual de 31,67%), estando constituido principalmente por Remuneraciones (42,77%), Prestaciones de Seguridad Social (20,84%) y Transferencias Corrientes (17,81%). Las erogaciones fueron $556.234,83 millones, $271.064,46 millones y $ 231.614,12 millones, respectivamente.
El cierre del año
En términos acumulados, los ingresos corrientes a Diciembre totalizaron $11.763.770,66 millones, y estuvieron integrados principalmente por ingresos tributarios (71,41%) y contribuciones a la seguridad social (19,92%).
Los recursos tributarios acumulados sumaron $8.400.148,05 millones, 34,30% de los cuales correspondieron a tributos provinciales y 65,70% a tributos de origen nacional.
En la misma línea que los datos mensuales, los tributos provinciales acumulados estuvieron principalmente compuestos por el producido de Ingresos Brutos (85,56%), con una recaudación que se elevó a $2.465.332,87 millones. Los recursos tributarios acumulados de origen nacional estuvieron principalmente integrados por la recaudación del IVA (50,59%) e Impuesto a las Ganancias (34,07%), cuya recaudación acumulada ascendió a $2.792.135,29 millones y $1.880.033,22 millones respectivamente.
La recaudación conjunta de los tres mayores impuestos (Ingresos Brutos, IVA y Ganancias) escaló a $7.137.501,38 millones, equivalente al 84,97% de la recaudación tributaria total.
Del otro lado, el gasto corriente acumulado a diciembre totalizó $10.656.475,09 millones y estuvo constituido principalmente por Remuneraciones (42,67%); Prestaciones de Seguridad Social (20,00%) y Transferencias Corrientes (18,45%). Las erogaciones en términos acumulados ascendieron respectivamente a $4.547.608,95 millones, $2.131.796,38 millones y $1.965.590,89 millones.
Ingresos corrientes acumulados: $11.763.770,66 millones a diciembre de 2025.
Es en ese marco "que el resultado operativo (ahorro) acumulado a diciembre fue superavitario, exhibiendo un ahorro económico de $1.107.295,57 millones", afirma el trabajo de Economía.
Respecto a la inversión, precisa que el gasto de capital correspondiente a diciembre ascendió a $113.808,16 millones, mientras que en términos acumulados esas erogaciones ascendieron a $1.181.360,86 millones, financiándose el 93,73% con el ahorro económico y el resto con los recursos de capital.
En términos acumulados a diciembre, los ingresos totales ascendieron a $11.846.100,16 millones mientras que el gasto total fue de $11.837.835,95 millones. Dado que el gasto de capital se financió con ahorro económico y recursos de capital, el resultado acumulado del ejercicio fue positivo en $8.264,21 millones.
Un aparte del trabajo marca que si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 28,17% mayor, implicando un resultado financiero acumulado del ejercicio (arriba de la línea) superavitario por $320.165,04 millones.
Mal comienzo de coparticipación
Durante enero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.847.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 6,6%. Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8% real.
Así lo informó un trabajo de IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dirige Nadin Argañaraz.
Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Análisis Presupuestaria, la caída de la coparticipación neta en enero se debería principalmente a la disminución real interanual del 11,7% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias mostró una variación prácticamente nula, del 0,3%.
En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 7,4%. No obstante, la caída en la recaudación de impuestos internos de 16% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 8%.
La caída de ingresos para Santa Fe, de acuerdo a IARAF fue del 7,4%, siendo la cuarta provincia con mayor caída de ingresos solo superada por CABA y Tucumán (7,9%) y Córdoba (7,5%).