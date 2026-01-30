#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cerrada reunión partidaria

El socialismo analizó el proyecto sobre municipios y sugerirá algunos cambios

El socialismo reunió a su dirigencia para analizar el proyecto de Ley Orgánica de Municipios y definir aportes al mensaje del Ejecutivo, en un debate interno marcado por la cautela política y la construcción de consensos dentro de Unidos.

Dirigentes, legisladores e intendentes socialistas durante la reunión partidaria en Santa Fe para analizar la futura Ley Orgánica de Municipios.Dirigentes, legisladores e intendentes socialistas durante la reunión partidaria en Santa Fe para analizar la futura Ley Orgánica de Municipios.
Seguinos en
Por: 

"La idea es hacer aportes para enriquecer el mensaje del Poder Ejecutivo" dijo en estricto off the récord, uno de los dirigentes del Partido Socialista que reunió ayer a su junta partidaria, legisladores e intendentes para analizar la futura Ley de Municipios.

Los participantes evitaron mayormente hacer declaraciones e indicaron que queda mucho por conversar con el Poder Ejecutivo y con otros partidos integrantes de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, especialmente el radicalismo.

La reunión en la sede partidaria de esta capital tuvo la participación de cinco de los seis intendentes de la fuerza. La excepción fue el sunchalense Pablo Pinotti quien no pudo llegar a esta capital por problemas de agenda. No obstante, Pinotti quiere abrir en marzo la discusión en su ciudad sobre la carta orgánica y está planteado la amplia participación ciudadana.

El mensaje del Poder Ejecutivo sobre futura Ley Orgánica de Municipios tiene tratamiento preferencial para el jueves venidero en el Senado. "Queda mucho por discutir aún", remarcó un diputado socialista al retirarse de la sede partidaria. El tema también fue motivo de análisis en un encuentro entre jefes de bloque de diputados de Unidos repasando la agenda de la semana próxima.

Mirá tambiénEl socialismo analiza los alcances de la futura ley orgánica de municipios

"Los socialistas estamos analizando detenidamente el tema de la cantidad de concejales según cantidad de habitantes de cada municipio. Queremos discutir muy bien el tema del viceintendente. También nos parece importante todo lo que tenga que ver con los órganos de control que tendrán los municipios. La intención es hacer aportes para enriquecer el mensaje", dijo otro vocero.

Joaquín Blanco y Varinia Drisun condujeron la reunión con intendentes donde estuvo y habló también la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Legisladores e intendentes dieron a conocer sus posturas. "No hubo comunicado, fue una reunión interna de trabajo", se destacó ante la consulta de EL Litoral.

Después, hubo reunión de la Junta provincial que encabeza Blanco para repasar temas de la agenda provincial, pero también aspectos de la política nacional.

Mirá tambiénNueva Ley Orgánica de Municipios: el gobierno envió el texto a las cámaras

La Ley Orgánica de Municipios es una exigencia de la nueva Constitución sancionada en septiembre último y su sanción es clave para avanzar con otras mandas exigidas por la Carta Magna.

La nueva Constitución ya no habla de ciudades y comunas, sino de municipios y la renovación de sus autoridades será cada cuatro años, entre otros cambios.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Autonomía Municipal
Reforma Constitucional en Santa Fe
Gobierno de la Provincia
Cámara de Diputados de Santa Fe
Clara García
Joaquín Blanco
Varinia Drisun
Constitución

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro