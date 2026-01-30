El socialismo analizó el proyecto sobre municipios y sugerirá algunos cambios

"La idea es hacer aportes para enriquecer el mensaje del Poder Ejecutivo" dijo en estricto off the récord, uno de los dirigentes del Partido Socialista que reunió ayer a su junta partidaria, legisladores e intendentes para analizar la futura Ley de Municipios.
Los participantes evitaron mayormente hacer declaraciones e indicaron que queda mucho por conversar con el Poder Ejecutivo y con otros partidos integrantes de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, especialmente el radicalismo.
La reunión en la sede partidaria de esta capital tuvo la participación de cinco de los seis intendentes de la fuerza. La excepción fue el sunchalense Pablo Pinotti quien no pudo llegar a esta capital por problemas de agenda. No obstante, Pinotti quiere abrir en marzo la discusión en su ciudad sobre la carta orgánica y está planteado la amplia participación ciudadana.
El mensaje del Poder Ejecutivo sobre futura Ley Orgánica de Municipios tiene tratamiento preferencial para el jueves venidero en el Senado. "Queda mucho por discutir aún", remarcó un diputado socialista al retirarse de la sede partidaria. El tema también fue motivo de análisis en un encuentro entre jefes de bloque de diputados de Unidos repasando la agenda de la semana próxima.
"Los socialistas estamos analizando detenidamente el tema de la cantidad de concejales según cantidad de habitantes de cada municipio. Queremos discutir muy bien el tema del viceintendente. También nos parece importante todo lo que tenga que ver con los órganos de control que tendrán los municipios. La intención es hacer aportes para enriquecer el mensaje", dijo otro vocero.
Joaquín Blanco y Varinia Drisun condujeron la reunión con intendentes donde estuvo y habló también la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Legisladores e intendentes dieron a conocer sus posturas. "No hubo comunicado, fue una reunión interna de trabajo", se destacó ante la consulta de EL Litoral.
Después, hubo reunión de la Junta provincial que encabeza Blanco para repasar temas de la agenda provincial, pero también aspectos de la política nacional.
La Ley Orgánica de Municipios es una exigencia de la nueva Constitución sancionada en septiembre último y su sanción es clave para avanzar con otras mandas exigidas por la Carta Magna.
La nueva Constitución ya no habla de ciudades y comunas, sino de municipios y la renovación de sus autoridades será cada cuatro años, entre otros cambios.