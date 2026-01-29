#HOY:

Calentando motores para la vuelta de la Legislatura

El socialismo analiza los alcances de la futura ley orgánica de municipios

La conducción partidaria se reunirá con bloques legislativos, intendentes y presidentes comunales de la fuerza. El Senado tiene como preferencia para el jueves venidero el mensaje del Poder Ejecutivo.

Joaquín Blanco y Pablo Farías analizan la ley de Municipios. Foto: El LitoralJoaquín Blanco y Pablo Farías analizan la ley de Municipios. Foto: El Litoral
El Partido Socialista reúne, este jueves, a su conducción partidaria, legisladores, intendentes, concejales y autoridades comunales para fijar postura sobre la futura ley orgánica de Municipios, uno de los primeros temas de la agenda legislativa que la semana próxima reanudará el período Extraordinario.

El Poder Ejecutivo remitió, a principios de diciembre, al Senado el mensaje con el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Municipios estructurada en base a los principios que surgen de la Constitución provincial reformada.

Trámite en Senado

El tema tiene fijado un tratamiento preferencial para el jueves venidero en el Senado donde Unidos tiene mayoría propia para avanzar en el tratamiento. No obstante, el bloque oficialista es compartido por una mayoría radical más los representantes de Rosario y La Capital que proceden de partidos aliados. Son los casos de Ciro Seisas (Creo) y Julio Francisco Garibaldi (PS).

En el caso de la Cámara de Diputados, la mitad de la interbancada de Unidos son de extracción socialista de allí la importancia en la postura que adopte el partido en la futura ley de Municipios.

Senado Santa Fe Senadores pROVINCIAEl proyecto de Ley Orgánica de Municipios ingresó al Senado a principios de diciembre.

Además, seis intendentes de la provincia proceden del socialismo: Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez); Omar Colombo (Recreo); Pablo Pinotti (Sunchales); Ezequiel Ruani (San José de la Esquina); Carlos Pighin (Alvear) e Iván Sánchez (Las Toscas).

La conducción del PS santafesino es encabezado por Joaquín Blanco como secretario general; Varinia Drisun como adjunta.

En el socialismo hay algunas diferencias con el proyecto salido de Casa de Gobierno y el objetivo es sintetizar la postura interna para luego exponerlas ante sus pares de Unidos. Con la jugada del socialismo se ponen en marcha una serie de reuniones con vistas a la reanudación del período Extraordinario de la Legislatura.

Agenda legislativa

Las cámaras, en principio, sesionarían el jueves venidero, aunque para ello deberán tener acuerdo para éste mensaje y otros temas puestos en agenda. El período Extraordinario se extenderá apenas dos semanas debido a que el gobernador Maximiliano Pullaro irá el 15 de febrero a abrir el período Ordinario.

Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola.Extraordinarias: las cámaras volverían a sesionar el jueves, con agenda a acordar. Crédito: Fernando Nicola.

Además el jueves 12, las dos cámaras realizarán las sesiones preparatorias para elección de sus respectivas autoridades.

Además del mensaje del Ejecutivo, el tema ley de Municipios, tuvo audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados en Santa Fe y Rosario donde se escucharon voces desde diferentes sectores sobre los contenidos que deberá tener la futura norma.

La nueva Constitución de Santa Fe estableció las nuevas del régimen municipal y, entre otras cosas, prevé que todos los núcleos de población que constituyen una comunidad con vida propia se denominan municipios y se gobiernan por sí mismos con arreglo al ordenamiento jurídico.

En tanto, se mantiene la atribución de la Legislatura de establecer la delimitación territorial de los municipios y de resolver los casos de fusión y segregación que se presenten.

El proyecto oficial tiene 65 artículos, dispone la derogación de las actuales leyes orgánicas de comunas y de municipios, pero también establece la etapa de transición entre las actuales institucionales y las venideras. También regla todo lo que es concejos municipales y miembros de acuerdo al número de habitantes.

Además, el proyecto habilita a las ciudades de Santa Fe y Rosario a establecer la figura del viceintendente en caso de que las convenciones estatuyentes lo autoricen.

Sobre el Autor
#TEMAS:
Autonomía Municipal
Reforma Constitucional en Santa Fe
Gobierno de la Provincia
Cámara de Diputados de Santa Fe
Joaquín Blanco
Pablo Farías
Ciro Seisas
Paco Garibaldi
Paulo Ricci
Pablo Pinotti
Varinia Drisun
Senado de Santa Fe

