Santa Fe pone en marcha un nuevo sistema para compras

Desde el próximo lunes, la provincia pondrá en marcha el sistema Timbó Compras para las contrataciones que realice el estado santafesino. La medida entrará en vigencia en seis áreas del Poder Ejecutivo y luego se irá expandiendo a otros sectores.
La modalidad entrará en vigencia desde el lunes 2 de febrero en seis áreas del Poder Ejecutivo. El sistema fue presentado ante el gabinete en su última reunión.
El Timbó Compras fue presentado en la última reunión de gabinete que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro y los detalles del funcionamiento estuvieron a cargo de la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero.
El Timbó Compras se pondrá en marcha, desde el lunes, en los ministerios de Gobierno e Innovación Pública; Justicia y Seguridad; Cultura y Trabajo así como en la Unidad Ejecutora de Infraestructura y en el Aeropuerto Internacional Rosario.
En estas seis áreas del gobierno, los procedimientos incluidos en el sistema son las licitaciones y concursos, públicos y privados, de bienes y servicios bajo la modalidad simple sobre.
El Timbó Compras fue definido por Tonero como "el nuevo estándar para la contratación pública del Gobierno de la provincia de Santa Fe".
Cuando se pregunta por las razones del nuevo sistema, Tonero marca que "la contratación pública es una política estratégica del Estado que requiere de más transparencia, más eficiencia y más control ciudadano". Enseguida agrega que "Timbó Compras es la respuesta concreta a ese desafío".
El gobierno santafesino, desde el inicio de la gestión, hace hincapié en la necesidad de eficientizar el gasto y la expectativa es que este instrumento les permita seguir por el camino.
El Timbó Compras es el módulo de compras y contrataciones dentro de la plataforma que viene utilizando el gobierno, es un sistema de gestión digital integral para licitaciones y concursos que además es de uso obligatorio por la normativa vigente.
La Ley de Gobernanza de Datos en uno de sus artículos crea el Régimen de Compras Públicas de Innovación y Tecnología como el conjunto de procedimientos y prácticas destinados a adquirir bienes y servicios innovadores que contribuyan a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos.
Entre los objetivos de esta Ley -dictada en marzo de 2024- destaca fijar reglas claras, procesos visibles y decisiones registradas. El camino es ir hacia procedimientos 100% digitales y trazables poniendo fin al papel en los procedimientos licitatorios.
Para Tonero, los beneficios que traerá el avance del sistema Timbó Compras en la provincia es la transparencia activa del gasto público; más competencia y por ende, mejores precios; menos tiempos administrativos y mayor seguridad jurídica.
Desde el lunes el sistema pondrá en marcha una implementación progresiva, coordinada por la unidad de gestión Timbó con el soporte técnico para las jurisdicciones comprendidas en la modalidad.
Para llevar adelante la tarea, se viene trabajando en la capacitación y acompañamiento de los agentes estatales mediante la capacitación obligatoria por rol a desempeñar (gestor, comitente, evaluador, supervisor); instancias presenciales iniciales y workshops prácticos con simulaciones así como en reuniones virtuales periódicas de seguimiento.
También hubo trabajo de capacitación con los proveedores estatales. Se realizaron capacitaciones presenciales en Santa Fe y Rosario; hay capacitaciones virtuales grabadas y también videos instructivos y material de apoyo disponibles para ellos.
En el ministerio de Gobierno se insiste en recordar que la decisión está tomado y desde el 1° de julio, se eliminará el uso del papel y entrará en vigencia la digitalización plena en el estado santafesino. El decreto 2518/2025, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, dispuso esa medida.