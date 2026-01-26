#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Reunión en Rosario

El gabinete santafesino escuchó y valoró el primer informe del sistema de ventanilla única

El herramienta concentró los auspicios oficiales a eventos en toda la provincia de Santa Fe. Se indicó que hubo apoyo a más iniciativas con reducción de recursos presupuestarios.

Así presentaba Pullaro la Ventanilla Única de Actividades Estratégicas. Foto: GentilezaAsí presentaba Pullaro la Ventanilla Única de Actividades Estratégicas. Foto: Gentileza
El gabinete provincial de Santa Fe escuchó el primer informe de la aplicación de la Ventanilla Única de Actividades Estratégicas, cuyo objetivo principal es centralizar y transparentar los pedidos de ayuda económica (auspicios/sponsoreo) para eventos. En un año, el gobierno provincial triplicó la presencia en lugares de toda la provincia y redujo fuertemente la inversión.

"Con el sistema pasamos de auspiciar unos 200 eventos al año a 600 y de invertir $ 6.000 millones y $ 1.000 millones" se explicó en el encuentro semanal del gobernador Maximiliano Pullaro con ministros y secretarios.

El encuentro se realizó en la sede Rosario del gobierno y fue previo al encuentro con el embajador de la República Popular de China en la Argentina, Wang Wei quien fue declarado huésped de honor por el gobierno santafesino. Este martes, Pullaro tendrá una reunión protocolar con el visitante que luego irá a la Bolsa de Comercio a encontrarse con empresarios y sobre el final de la tarde, visitará al intendente rosarino Pablo Javkin.

El embajador de la República Popular China, Wang Wei, será huésped de honor del gobierno santafesino durante su visita a la provincia. Foto: ArchivoWang Wei, embajador de China, fue declarado huésped de honor por Santa Fe en Rosario. Foto: Archivo

Entre los varios temas del gabinete, además de la Ventanilla Única estuvo un informe sobre el nuevo sistema de compras que pondrá en marcha el martes la provincia así como la evaluación de la participación en el festival de Cosquín y el funcionamiento de las escuelas de verano.

La provincia implementó mediante el Decreto N° 1616/24 la llamada Ventanilla Única de Actividades Estratégicas, cuyo objetivo principal es centralizar y transparentar los pedidos de ayuda económica (auspicios/sponsoreo) para eventos.

Hasta entonces, se recurría a varios ministerios y a las diferentes cámaras legislativas para lograr la adhesión oficiales para eventos culturales, deportivos, turísticos, religiosos, académicos, científicos, sociales, comerciales e industriales.

Pullaro encabezó la primera reunión del año del gabinete en Casa de Gobierno.El gabinete también evaluó el nuevo sistema de compras públicas y escuelas de verano.

En el año 2025, la provincia adhirió, con este sistema a más de 600 eventos cuando en 2024 habían sido algo más de 200. El otro dato, es que el aporte económico fue de aproximadamente $ 1.000 millones contra $6.000 del anterior ejercicio.

