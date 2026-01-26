Pullaro ratificó el rumbo del Boleto Educativo y destacó una inversión histórica para garantizar el acceso a la educación

El gobierno de la provincia de Santa Fe volvió a poner en primer plano una de sus políticas públicas más emblemáticas. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la presentación del Boleto Educativo 2026 y ratificó la continuidad de un programa que calificó como “único en la República Argentina”.
Durante el acto, Pullaro subrayó que el beneficio alcanza a estudiantes, docentes y asistentes escolares de todos los niveles y de toda la provincia. Además, destacó el esfuerzo financiero que realiza el Estado santafesino en un contexto económico adverso a nivel nacional.
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, informó que la inscripción al Boleto Educativo 2026 estará habilitada desde el lunes 26 de enero hasta el 31 de mayo. Quienes se hayan anotado en 2025 deberán realizar nuevamente el trámite.
La novedad de esta edición es que el proceso podrá realizarse a través de la aplicación Mi Santa Fe, disponible para Android e iOS, además del sitio web oficial www.santafe.gov.ar/boletoeducativo/solicitud utilizando la ID Ciudadana.
Pullaro remarcó que se trata de una política pública sostenida en el tiempo y defendió su carácter universal. “Es para los estudiantes, pero también para los docentes y asistentes escolares. Apostamos a la accesibilidad como eje central del sistema educativo”, sostuvo.
El gobernador recordó su propia experiencia como estudiante universitario y relató las dificultades económicas que implicaba trasladarse para estudiar. “Para muchos, el costo del transporte define si se puede estudiar o no. Por eso esta política hace la diferencia”, afirmó.
También detalló que la provincia destina alrededor del 30% de sus recursos al fortalecimiento del sistema educativo. Sin embargo, advirtió que la gratuidad formal no siempre garantiza el acceso real si no existen herramientas de acompañamiento como el Boleto Educativo.
Una inversión que define oportunidades
Pullaro puso en valor el volumen de recursos destinados al programa. “Estamos hablando de una inversión de 122 mil millones de pesos. Para dimensionarlo, es comparable al costo de varias obras de infraestructura de gran escala”, explicó.
Según precisó, el 70% de los beneficiarios son estudiantes y el 30% docentes y asistentes escolares, aunque ese porcentaje se equilibra cuando se analiza la regularidad de uso. “Esto demuestra que el sistema educativo funciona como un todo”, señaló.
El mandatario sostuvo que fortalecer la educación es la única herramienta válida para el desarrollo individual y colectivo. “Siempre vamos a apostar al conocimiento como camino para que la sociedad crezca”, expresó.
A continuación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la continuidad institucional del programa y remarcó que Santa Fe es la única provincia que realiza una inversión de esta magnitud para garantizar la educación pública.
Puccini destacó al Boleto Educativo como una política de Estado.
Puccini señaló que el Boleto Educativo es el resultado de una articulación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y políticas de gestiones anteriores. “Es una política de Estado que define futuro”, afirmó.
El funcionario remarcó que para muchas familias, planificar estudios en otra ciudad implica evaluar si el transporte es posible. “El boleto educativo garantiza algo tan básico como poder comer y estudiar”, expresó.
Además, valoró el rol de los gobiernos locales y de las instituciones educativas en la difusión del programa, especialmente en las localidades más pequeñas del interior provincial.
Educación como política de Estado
El ministro de Educación, José Goity, enfatizó que el Boleto Educativo es una política de Estado con continuidad garantizada. Recordó que fue una decisión expresa del gobernador no solo sostenerla, sino ampliar su alcance.
Goity destacó el carácter universal del beneficio y su extensión a todos los niveles educativos, incluidos los universitarios y la modalidad rural. “Es una responsabilidad indelegable del Estado”, sostuvo.
El ministro señaló que el impacto del programa se refleja en testimonios concretos. “Puede ser la diferencia entre estudiar o no estudiar. No es un discurso, es una realidad”, afirmó.
José Goity remarcó el carácter universal del Boleto Educativo.
En ese sentido, remarcó que el boleto educativo es “un pasaje al conocimiento” y una herramienta que deja huella en la trayectoria educativa de miles de santafesinos.
Durante el acto se escucharon testimonios de estudiantes y docentes que relataron cómo el beneficio les permitió sostener sus estudios o su trabajo. Viajar diariamente dejó de ser un obstáculo económico insalvable.
Thiago, estudiante de Ingeniería que se traslada desde Romang a Santa Fe, aseguró que sin el boleto educativo no podría cursar su carrera. Florencia, de Cayastá, destacó la reducción de gastos que le permitió sostener su vida universitaria.
Salvador, estudiante de la UNR, remarcó la tranquilidad de poder estudiar sin preocuparse por el costo del transporte. Georgina López, docente de Roldán, definió el beneficio como fundamental para el bolsillo y la continuidad laboral.
La presentación cerró con un mensaje claro del gobernador: sostener y fortalecer el Boleto Educativo es una decisión política que apuesta al futuro de la provincia y a la igualdad de oportunidades.