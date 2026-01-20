El Boleto Educativo Gratuito insumió casi 40 mil millones en el último año

El programa Boleto Educativo Gratuito ejecutó en 2025 un presupuesto de $39,78 mil millones y en días más el gobierno anunciará las inscripciones y el inicio de su aplicación en el presente año. El beneficio alcanza a alumnos de todos los niveles, a docentes y asistentes escolares y tiene un fuerte impacto presupuestario, igualando lo destinado, por ejemplo, a la construcción del nuevo puente sobre el Salado para unir Santa Fe con Santo Tomé.
La Ley Nº 14394, dictada a fines de 2024 por la Legislatura a instancias del ex gobernador y hoy diputado Omar Perotti, creó el programa Boleto Educativo Gratuito, "para ser utilizado en el servicio público provincial de transporte automotor de pasajeros en sus servicios interurbanos, suburbanos y urbanos vinculados al sistema educativo".
El objetivo propuesto "es generar las condiciones materiales que permitan fortalecer y fomentar el acceso a la educación, eliminando los obstáculos que pudieran existir para acceder a los establecimientos de enseñanza".
La aplicación del programa tiene un fuerte impacto presupuestario y en los hechos funciona como un adicional al salario de docentes y asistentes cuando se trasladan en transporte urbano desde su residencia a los establecimientos educativos. "El programa sacó a los docentes de hacer dedo en las rutas para ir de una población a otra" marcó un legislador semanas atrás para graficar los impactos que genera el programa.
Empresarios del autotransporte de pasajeros de la ciudad de Santa Fe subrayan la importancia que tiene el Boleto Educativo en el corte de boletos y en el sostenimiento del sistema. El estudiante, el docente y el asistente no pagan el boleto que sí abona el Estado provincial, ahora sin subsidio alguno.
La inscripción 2026 se anunciará en los próximos días, con controles reforzados.
Dos ejemplos pueden marcar el impacto en el bolsillo del educador. Un docente que se traslada los cinco días de la semana de Santo Tomé a Santa Fe, o viceversa, debería abonar unos $ 70.000 mensuales que no desembolsa y sí hace el Estado. En la otra punta de la provincia, hacer el trayecto entre Rosario - Villa Constitución, o viceversa, son $350.000 mensuales.
La ley precisa que los beneficiarios de la franquicia son estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y terciario pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo provincial; personal docente y asistentes escolares que desempeñen tareas en jardines maternales, instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y terciario que integran el sistema educativo de la Provincia; y estudiantes universitarios de instituciones públicas o privadas radicadas en el territorio provincial.
La norma dispone que en el transporte interurbano, los beneficiarios que residan a una distancia mayor a 60 kilómetros, accederán a dos boletos por mes. Quienes residan a una distancia igual o menor a los 60 kilómetros, accederán a dos boletos por día hábil. En líneas urbanas, también se podrán utilizar dos boletos por día hábil.
El sistema, con otras características, también se aplica para la educación rural con transferencias directas de dinero a los beneficiarios.
En la semana, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, aclaró que la inscripción para el ciclo 2026 no se abrió aún. El gobierno lo anunciará en las próximas. El funcionario salió al cruce de algunos posteos que señalaban que ya estaba abierto el proceso.
"El programa sigue igual y con los controles para que no se desvirtúe", aclaró Cándido ante la consulta de El Litoral.
En octubre del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Productivo informó que una auditoría sobre el programa, dio de baja a 34.606 beneficios del sistema por incumplimientos en los criterios establecidos por el programa. Una de las principales causas, se explicó, fue la pérdida de regularidad académica y la no residencia en la provincia.
El informe precisó que las bajas incluyeron 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas fueron la pérdida de regularidad académica, la falta de domicilio en la provincia y la no acreditación de condición de alumno regular en instituciones educativas.
En la Universidad Nacional de Rosario, se identificaron 13.706 casos de beneficiarios que no cumplían con la condición de estudiante regular.
Las autoridades provinciales remarcaron que el beneficio continuará vigente, pero bajo un esquema de fiscalización reforzada, con reglas claras y mecanismos de verificación continua. "Es una ley de la provincia y el gobernador señaló que las leyes se deben cumplir" recordó Cándido.
El ex gobernador Omar Perotti en 2020 puso en marcha, por decreto, el programa. En Casa Gris se recordó que al momento de la puesta en vigencia, el boleto tenía un fuerte subsidio y la erogación del fisco provincial fue menor en comparación al momento actual donde el gobierno nacional se retiró de los subsidios y entonces el Estado se hace cargo del costo total del boleto.
Una auditoría dio de baja 34.606 beneficios por incumplimientos en el padrón.
El hoy diputado Perotti marcaba que la ley "no representa ningún subsidio al transporte, es un apoyo concreto a la educación y está destinado a los usuarios del servicio público provincial de transporte automotor de pasajeros en sus servicios interurbanos, suburbanos y urbanos vinculados al sistema educativo, garantizando el ejercicio efectivo del derecho y su perdurabilidad en el tiempo, generando condiciones materiales que permitan asegurar el acceso a la educación".
En los fundamentos de la hoy ley, Perotti marcaba el impacto que tenía el retiro de los subsidios en las familias y marcaba la importante del programa como alivio a los presupuestos de las familias para que sus hijos puedan cumplir con la educación.
Trámite
El días más, el gobierno dará detalles de las fechas para tramitar el Boleto Educativo Gratuito para el 2026.
En el último año, se exigió acreditar la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida, residir en la provincia de Santa Fe y registrar correctamente los datos en la aplicación oficial del programa. En el caso de docentes y asistentes escolares, era necesario demostrar vínculo laboral activo en establecimientos educativos de la provincia.
El acceso está sujeto a evaluaciones permanentes y puede ser suspendido ante cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas, se aclaró.
Puente
La ejecución del nuevo puente sobre el río Salado para unir Santa Fe con Santo Tomé tiene un presupuesto de $39.811 millones, apenas por encima de lo destinado el año pasado al Boleto Educativo Gratuito.