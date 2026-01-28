Acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno

Santa Fe, provincia de paz, volvió a recordar a víctimas del Holocausto

Pullaro llamó a tener la memoria fresca y presente para evitar la repetición de los totalitarismos. Roitman alertó que el Nunca Más quedó en el olvido. Jatón reafirmó el compromiso indeclinable del gobierno con la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la convivencia democrática.