Santa Fe, provincia de paz, volvió a recordar a víctimas del Holocausto
Pullaro llamó a tener la memoria fresca y presente para evitar la repetición de los totalitarismos. Roitman alertó que el Nunca Más quedó en el olvido. Jatón reafirmó el compromiso indeclinable del gobierno con la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la convivencia democrática.
El gobernador encabezó el acto en el Salón Blanco junto a autoridades provinciales y representantes de la DAIA. Foto: Guillermo Di Salvatore
La soprano Susana Caligaris con una emocionante interpretación de "Honrar la Vida", de Eladia Blázquez, marcó el final del acto en que la provincia y la DAIA homenajearon a las víctimas del Holocausto, al haberse cumplido el octogésimo primer aniversario de la llegada de las tropas rusas al centro de concentración de Auschwitz donde comenzó la liberación de judíos en manos nazis.
El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y fue encabezado por el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien insistió en realizar, año a año, en ese lugar la ceremonia. Lo acompañaron miembros del gabinete; legisladores, entre ellos la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y autoridades del gobierno local encabezados por el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo y ediles.
Horacio Roitman, presidente de DAIA Santa Fe, estuvo acompañado por representantes de las entidades que conforman la Mesa del Diálogo santafesino, entre ellos, su titular, Martín De Palma. "Quiero mostrar a toda la República Argentina, a las autoridades que nos juntamos todos los años en este Salón Blanco para conmemorar las víctimas del Holocausto, pero para dejar mensajes muy claros desde el estado y desde el gobierno de la provincia de Santa Fe", señaló Pullaro.
"Queremos que este acto sea de reunión y de reflexión. Queremos que este acto siempre se pueda llevar aquí en el ámbito institucional que es Salón Blanco", marcó Pullaro quien fue orador junto a Roitman y a Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos de la provincia.
La ceremonia, como marcó la locutora, es "para recordar el pasado y así proteger el futuro", tuvo la tradicional oración a cargo de un rabino y el encendido de seis velas; los discursos y el cierre de Caligaris.
Roitman recordó que fue Naciones Unidas quien instituyó el 27 de enero de cada año como día de reparación de las víctimas del Holocausto. "Hoy, 81 años después, el pueblo judío está sufriendo uno de los momentos más dramáticos posteriores al Holocausto. El Nunca Más quedó en el olvido. El clima social, el repudio, las imputaciones, las agresiones en la Europa previa a la Shoa, en forma particular en Alemania y Austria, vuelven a repetirse hoy en numerosos países", marcó.
Acotó que "el antisemitismo, en muchos casos disfrazado de antisionismo, ha crecido con una potencia, una agresividad que no habíamos sufrido en décadas. También lo ha hecho, por suerte en menor medida, en nuestro país, en nuestra provincia".
Destacó que como en 1933, en Alemania se acusaba a los judíos, "hoy en redes sociales, en la prensa, en universidades, e insólitamente en el mismísimo Congreso de la Nación, se nos acusa de forma irresponsable, sin la más mínima prueba, ni visos de realidad, de ser los dueños de la economía, de los medios de comunicación, de los bancos, de los laboratorios. De la misma forma se acusó a dos jóvenes israelíes de ser los responsables de los incendios forestales en el sur de nuestro país. No sé si fueron o no fueron, pero al poco tiempo ya no fueron dos los responsables, sino todos los israelíes".
El presidente de la DAIA destacó que en Santa Fe se constituyó el Paseo de los Justos y agradeció al ex intendente Jatón, pero también subrayó la inclusión en la curricula educativa de la Shoa y la capacitación a docentes y ponderó al ministro del área, José Goity. Pidió a los concejales la sanción de la ordenanza para declarar a Santa Fe ciudad libre de discursos de odios y dijo esperar que también se dicte una ley en la provincia.
Al agradecer al gobierno la apertura del Salón Blanco, dijo que "siempre nos encontrarán a su lado para trabajar por la justicia, la memoria, la educación, la inclusión y la confianza ciudadana colaborando de esta manera en la construcción de un futuro de bienestar, paz y justicia".
A su turno, Jatón reafirmó "el compromiso indeclinable del gobierno con la defensa de los derechos humanos, la dignidad y también la convivencia democrática. El Holocausto es un símbolo universal que nos advierte sobre las consecuencias devastadoras del antisemitismo, el odio y cualquier forma de discriminación".
El secretario de Derechos Humanos marcó los objetivos de su área de promover la fraternidad y construir día tras día una sociedad más justa, más libre y más humana. "Fortalecemos los derechos ciudadanos y acompañamos al resurgir todos los días a quienes se vieron vulnerados. Nuestra gestión tiene un rumbo definido, acción y alfabetización para proteger y para prevenir".
En sus palabras, no dejó de subrayar que este año se cumplirán 50 años del golpe de Estado. "Hito trágico de nuestra historia que nos recuerda que cuando se erosiona la democracia, se habilitan discursos de odio o se naturaliza la violencia, los derechos así pueden ser arrasados y así lo fueron".
Jatón hizo votos por el diálogo, la pluralidad y el respeto, "los únicos pilares que transforman la cultura de la paz en una realidad tangible".
"Es muy importante recordar lo que sucedía y lo que sucedió en la historia para que los hechos no se vuelvan a transformar en momentos del presente", sostuvo Pullaro. Insistió en llamar a las cosas por su nombre, entre ellas al terrorismo y condenarlo con toda firmeza. No dejó pasar que actos terroristas que se cometieron en la República Argentina, "hoy seguimos reclamando y gritando para que los verdaderos responsables puedan pagar por los hechos que cometieron".
Pidió tener claridad. "Tenemos que condenar, en la provincia de Santa Fe o en la República Argentina cuando hay un hecho antisemita, pero también tenemos que condenar cuando desde diferentes ámbitos institucionales, se intenta plantear un discurso del odio, porque el discurso del odio es el germen que puede traer actos de violencia y de violencia extrema".
Sobre el final, el gobernador instó a seguir trabajando para tener una comunidad integrada en Santa Fe para mirar a la Argentina y al mundo. "Una provincia que condena hechos de antisemitismo, hechos de violencia racial y de violencia extrema que puedan suceder. Somos una provincia de paz, somos una provincia unida con memoria fresca y presente para que nunca más hechos de esta naturaleza vuelvan a suceder".