Día Internacional de Conmemoración del Holocausto: memoria, educación y compromiso contra el odio
A 81 años de la liberación de Auschwitz, la fecha vuelve a interpelar al mundo sobre las consecuencias del nazismo y la necesidad de sostener el recuerdo de millones de víctimas para evitar que tragedias similares se repitan.
El Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá ubicado en Jerusalén, es la institución oficial israelí dedicada a preservar la memoria del Holocausto. REUTERS/Ronen Zvulun
Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, una fecha establecida por la ONU para recordar a las víctimas del genocidio nazi y reafirmar la importancia de la memoria histórica como herramienta central para prevenir crímenes de odio y promover una cultura de paz.
Una fecha marcada por la historia
La jornada recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945 por el Ejército Rojo. Allí fueron asesinadas más de un millón de personas, en su mayoría judíos, junto con gitanos, prisioneros políticos, personas con discapacidad y otros grupos perseguidos por el régimen nazi.
La elección del 27 de enero busca simbolizar el final de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX y poner en primer plano el deber colectivo de preservar el recuerdo de las víctimas.
Imagen del 25 de enero de 2026 de un hombre parado junto a las flores depositadas durante una ceremonia conmemorativa con motivo del Día Nacional en Memoria del Holocausto en Amsterdam, Países Bajos.
El rol de la educación y la memoria
La conmemoración no se limita al homenaje, sino que apunta a fortalecer la enseñanza del Holocausto como una herramienta contra el antisemitismo, el racismo y la discriminación. Organismos internacionales y sistemas educativos promueven actividades que abordan el tema desde una perspectiva histórica, ética y ciudadana.
Museos, instituciones culturales y escuelas impulsan debates, exposiciones y actos conmemorativos que refuerzan el valor del testimonio y de los archivos históricos para comprender las consecuencias del odio sistemático.
Un mensaje vigente frente a los discursos de odio
A más de ocho décadas del Holocausto, la efeméride adquiere renovada relevancia frente al avance de expresiones negacionistas y discriminatorias en distintas partes del mundo. La memoria se presenta como una herramienta clave para advertir sobre los riesgos de la intolerancia y la violencia política.
El recuerdo de las víctimas funciona también como un llamado a la responsabilidad de los Estados y de la sociedad civil para proteger los derechos humanos y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Una persona coloca una vela en el cementerio judío del antiguo campo de concentración nazi de Terezin, República Checa. REUTERS/David W Cerny
Conmemoraciones y actividades internacionales
Cada año, la ONU y la Unesco organizan actos oficiales, campañas educativas y producciones culturales destinadas a reforzar el significado de la fecha. Estas iniciativas buscan llegar especialmente a las nuevas generaciones, que no tuvieron contacto directo con sobrevivientes, pero que heredan la tarea de sostener la memoria colectiva.
El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto invita a mirar el pasado con responsabilidad para construir un futuro sin genocidios ni persecuciones. Recordar no es un gesto simbólico: es una forma de compromiso activo con la democracia, los derechos humanos y la convivencia.