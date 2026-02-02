Terminó el receso de verano

La Legislatura reanuda la actividad y reserva la semana para discutir la Ley de Municipios

El jueves no habrá sesión en ninguna de las dos cámaras para avanzar en las conversaciones sobre el mensaje del Poder Ejecutivo. El 12, habrá Asamblea Legislativa, preparatorias y sesiones tanto en Senado como en Diputados.