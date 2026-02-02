La Legislatura reanuda la actividad y reserva la semana para discutir la Ley de Municipios
El jueves no habrá sesión en ninguna de las dos cámaras para avanzar en las conversaciones sobre el mensaje del Poder Ejecutivo. El 12, habrá Asamblea Legislativa, preparatorias y sesiones tanto en Senado como en Diputados.
Fin del receso: la Legislatura retoma Extraordinarias con la Ley de Municipios en agenda.
Con el final de enero terminó el receso parlamentario y la Legislatura tendrá dos semanas del período Extraordinario para considerar una docena de temas que habilitó el Poder Ejecutivo aunque lo central en la agenda es la futura Ley de Municipios, una de las mandas constitucionales.
En la última semana de enero hubo varias reuniones de los distintos sectores políticos donde quedó armada una especie de agenda para los primeros 15 días de febrero a la espera del discurso del gobernador, Maximiliano Pullaro, el domingo 15 para abrir el período Ordinario.
Este jueves 5 no habrá sesión: buscan consenso sobre el mensaje del Poder Ejecutivo. Crédito: Fernando Nicola
Las autoridades de ambas cámaras acordaron que no habrá sesión este jueves 5 para permitir que avancen las conversaciones para buscar un texto de consenso sobre Ley de Municipios, "trabajando en base al mensaje del Poder Ejecutivo" según se encargaron de aclarar voceros del Senado y de Diputados.
En cambio, el jueves 12 se convocará a la Asamblea Legislativa para considerar los pliegos para las autoridades del ministerio público para Venado Tuerto; tres fiscales subrogantes adjuntos para Santa Fe y la vocal del Tribunal de Cuentas, Adriana Molina. Ese día, las cámaras harán su sesión Extraordinaria y las respectivas Preparatorias donde serán ratificadas las autoridades. Felipe Michlig seguirá al frente del Senado y Clara García en Diputados.
En la semana última, además del encuentro del Partido Socialista con intendentes y concejales para analizar la futura Ley de Municipios, se sucedieron reuniones. A la misma hora de la cumbre socialista, el presidente del Senado, Felipe Michlig se encontraba con los senadores justicialistas Rubén Pirola y Armando Traferri para conocer la opinión de esa fuerza política sobre el mensaje del Ejecutivo. Los representantes justicialistas quedaron en acercar una serie de puntos para sumar a la iniciativa. "Buscamos el mayor consenso posible sobre un tema muy importante a futuro" dijo Michlig a El Litoral.
Felipe Michlig seguirá al frente del Senado; Clara García, en la presidencia de Diputados. Foto: El Litoral
La opinión del justicialismo no es menor, teniendo en cuenta la cantidad de gobiernos locales que administra en la provincia. Sobre el tema, en la Cámara de Diputados, se mencionó la posibilidad de la presentación de un proyecto propio de la primera minoría.
El tema municipios será central en la agenda la semana próxima. Michlig acordó una visita a la municipalidad de Santa Fe para conversar el tema con el intendente Juan Pablo Poletti y luego con el Concejo Municipal que encabeza Sergio Basile.
Ese mismo día, el radicalismo reunirá al Foro de Intendentes y Presidentes Comunales partidario encabezado por el sanjustino Nicolás Cuesta. La actividad se completará con el encuentro de bloques de senadores y diputados de Unidos para evaluar los avances en las conversaciones.
En la semana siguiente, el objetivo de Michlig es visitar en Rosario al intendente Pablo Javkin y a las autoridades del Concejo que encabeza MaríaEugenia Schmuck. Unidos trabaja en el Senado con el propósito de llegar al 12 con un proyecto consensuado por los 19 integrantes del cuerpo sobre la Ley de Municipios. El mensaje enviado por el Ejecutivo el 10 de diciembre tiene preferencia.
El jueves último, en la Cámara de Diputados, hubo un extenso encuentro de los jefes de los bloques que integran Unidos donde los representantes del socialismo llevaron algunas de las propuestas del sector, especialmente los órganos de control y cómo ordenar las transiciones democráticas. Allí se escucharon propuestas también de Ximena Sola, Pro, y de Ariel Bermúdez (Creo) al igual que voces radicales.
Además del tema municipios, se repasó la agenda pendiente que tiene como ejes las futuras normas sobre el fuero contencioso administrativo y el proyecto del radical José Corral, habilitado por el Ejecutivo, sobre modificaciones al Código Procesal Laboral en lo atinente a los juicios por accidentes.
El 12 habrá Asamblea Legislativa, preparatorias y sesiones en Senado y Diputados. Crédito: Fernando Nicola
Apertura
Domingo 15 de febrero será la primera vez que en esa fecha, fijada por la Constitución reformada, el gobernador Maximiliano Pullaro abra las sesiones ordinarias.
En principio, entre Casa Gris y autoridades del Poder Legislativo se acordó que la Asamblea Legislativa se reunirá desde las 19 para esperar al gobernador. En la semana quedarán definidos los detalles e incluso la posibilidad de sumar un espectáculo frente a la Legislatura. Ese domingo es la previa al feriado doble de Carnaval.
Celia Arena advirtió que el proyecto elimina el FAE y pidió garantizar inversión educativa.
Advertencia de Celia Arena
El proyecto de Ley Orgánica de Municipios enviado a sesiones extraordinarias elimina el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), una herramienta clave para sostener la infraestructura escolar en toda la provincia, advirtió la diputada justicialista Celia Arena.
"Si la ley se aprueba tal como está, el FAE deja de existir y la inversión en escuelas quedará librada a la discrecionalidad de cada municipio. Sería el fin de una política de Estado que lleva décadas en Santa Fe" expresó la legisladora.
Arena planteó la necesidad de garantizar por ley un piso mínimo de inversión educativa. "El FAE y el Boleto Educativo Gratuito, impulsado durante la gestión de Omar Perotti, forman parte de una misma concepción: entender el derecho a la educación como una política de Estado que iguala oportunidades", le dijo a El Litoral.
Los pliegos de la Corte
La Comisión de Acuerdos se reunirá este miércoles y fijará el cronograma de trabajo para los pliegos en consideración que comprende a las autoridades del Ministerio Público de Venado Tuerto; tres fiscales adjuntos subrogantes para Santa Fe; un vocal del Tribunal de Cuentas, un director de Enress y tres futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo es considerar el 12 la mayoría de las propuestas del Poder Ejecutivo. En principio, los tres pliegos para la Corte quedarían para la primera quincena de marzo teniendo en cuenta que los nombres deben ser publicados en los diarios de la provincia fijando un plazo para recibir observaciones. Recién luego llegará la etapa de entrevistas.
La nueva Constitución ya no deja ficto los pliegos a los 30 días. Ahora son 45 días pero en el caso de la Corte y otras autoridades superiores obliga a que haya pronunciamiento de la Asamblea Legislativa.