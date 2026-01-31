Lo que dejó el 2025 en la producción santafesina y lo que viene

El pasado jueves 29 de enero, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de la provincia de Santa Fe informó que en los primeros once meses del año, la producción santafesina creció 6,6%.
El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, valoró el crecimiento en medio de un “contexto difícil” y la decisión de Pullaro de "o retirarse de las inversiones estratégicas en la obra pública".
"Es una Santa Fe que está haciendo frente a un contexto difícil, complejo. Los números que venimos siguiendo y comparado con Nación, Santa Fe ha estado mejor. Eso no quiere decir que todas las empresas, o todos los clústeres productivos, estén bien. Algunos están recuperándose del año pasado", señaló Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.
En el repaso, Puccini admite que hay sectores que no la están pasando bien. "Son los más ligados al consumo y están viendo cómo hacer frente a esa situación. Otros están ligados a un viento de cola, el agro es uno, la lechería es otra más allá de alguna complejidad, y la ganadería", manifestó el ministro.
Sobre este rubro el encargado de Desarrollo Productivo señala que el gobierno está pensando cómo en el centro norte se trabajará en líneas específicas para que haya mayor producción ganadera porque hay lugares y oportunidades como para hacerlo.
Gustavo Puccini marca que empresas ligadas al rubro energía están creciendo y va a demandar en los próximos años inversiones o nuevos proyectos y empresas de la provincia tienen potencial para apoyar.
Para el ministro, los indicadores no son casuales en una provincia "donde el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión -a diferencia de otros- de no retirarse de las inversiones estratégicas fundamentalmente en la obra pública. Obra pública de estrategia para la producción."
Además, el funcionario menciona las rutas incluso las transversales; potenciar el puerto de Villa Ocampo, en el departamento General Obligado, para fortalecer la salida de productos del norte y de otras zonas del país, buscar créditos para vincularse con el mundo; gas, infraestructura eléctrica.
El otro hecho que remarca el ministro es que hoy en día en la provincia "están radicadas empresas que en otros momentos, con aperturas comerciales estaban sin el capital humano que tienen hoy, sin la tecnología que muchas fueron incorporando, sin endeudamiento. En otros momentos las encontró sin tecnología y endeudadas. Hoy vienen empresarios y admiten que están vendiendo al 40-50% pero siguen haciendo el esfuerzo de mantener el empleo, esperando con alguna expectativa positiva. Entiendo que el gobierno nacional tiene que poner allí la mirada, en la micro para que se reactive aún más la economía".