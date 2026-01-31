#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
CIfras del IPEC

Lo que dejó el 2025 en la producción santafesina y lo que viene

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, valoró el crecimiento en medio de un “contexto difícil” y la decisión de Pullaro de "o retirarse de las inversiones estratégicas en la obra pública".

Imagen ilustrativa. La producción santafesina creció 6,6% durante los primeros 11 meses del 2025. Crédito:Imagen ilustrativa. La producción santafesina creció 6,6% durante los primeros 11 meses del 2025. Crédito:
Seguinos en
Por: 

El pasado jueves 29 de enero, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de la provincia de Santa Fe informó que en los primeros once meses del año, la producción santafesina creció 6,6%.

"Es una Santa Fe que está haciendo frente a un contexto difícil, complejo. Los números que venimos siguiendo y comparado con Nación, Santa Fe ha estado mejor. Eso no quiere decir que todas las empresas, o todos los clústeres productivos, estén bien. Algunos están recuperándose del año pasado", señaló Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Mirá tambiénEl gobernador recibió a los dirigentes de Fisfe por la situación de la industria

En el repaso, Puccini admite que hay sectores que no la están pasando bien. "Son los más ligados al consumo y están viendo cómo hacer frente a esa situación. Otros están ligados a un viento de cola, el agro es uno, la lechería es otra más allá de alguna complejidad, y la ganadería", manifestó el ministro.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Crédito: Gobierno de Santa FeEl ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Crédito: Gobierno de Santa Fe

Sobre este rubro el encargado de Desarrollo Productivo señala que el gobierno está pensando cómo en el centro norte se trabajará en líneas específicas para que haya mayor producción ganadera porque hay lugares y oportunidades como para hacerlo.

Gustavo Puccini marca que empresas ligadas al rubro energía están creciendo y va a demandar en los próximos años inversiones o nuevos proyectos y empresas de la provincia tienen potencial para apoyar.

Mirá tambiénSanta Fe pidió a Nación que habilite la llegada de gas natural a 8 localidades

Para el ministro, los indicadores no son casuales en una provincia "donde el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión -a diferencia de otros- de no retirarse de las inversiones estratégicas fundamentalmente en la obra pública. Obra pública de estrategia para la producción."

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe. Foto: GentilezaGustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe. Foto: Gentileza

Además, el funcionario menciona las rutas incluso las transversales; potenciar el puerto de Villa Ocampo, en el departamento General Obligado, para fortalecer la salida de productos del norte y de otras zonas del país, buscar créditos para vincularse con el mundo; gas, infraestructura eléctrica.

El otro hecho que remarca el ministro es que hoy en día en la provincia "están radicadas empresas que en otros momentos, con aperturas comerciales estaban sin el capital humano que tienen hoy, sin la tecnología que muchas fueron incorporando, sin endeudamiento. En otros momentos las encontró sin tecnología y endeudadas. Hoy vienen empresarios y admiten que están vendiendo al 40-50% pero siguen haciendo el esfuerzo de mantener el empleo, esperando con alguna expectativa positiva. Entiendo que el gobierno nacional tiene que poner allí la mirada, en la micro para que se reactive aún más la economía".

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Gustavo Puccini
Edición Impresa
Gobierno de la Provincia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro