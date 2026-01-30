Santa Fe pidió a Nación que habilite la llegada de gas natural a 8 localidades

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, tuvo una extensa reunión con el Secretario Coordinador de Energía del gobierno nacional, Daniel González, con varios temas en agenda, entre ellos el costo del gas que consumen industrias y usuarios residenciales, pero especialmente la petición para que Enarsa ceda a Santa Fe tramos de gasoductos ya construidos y que permitirían que 8 ciudades accedan al servicio.
"Fuimos a pedirle concretamente al secretario de Energía que destrabe en un acto administrativo, burocrático, para habilitarnos en ocho puntos de la provincia de Santa Fe la llegada del gas natural. Eso depende de Enarsa o de Energía y permitiría que el gas llegue a Florencia, Villa Ocampo, Vera, Romang, San Javier, Malabrigo, Helvecia y Arrufó" explicó el ministro santafesino a El Litoral. Serían cien mil habitantes santafesinos beneficiados con el sistema.
Mirá tambiénEl Banco Central compró US$ 52 millones y las reservas tocaron un máximo desde 2021
Puccini destacó que las obras están terminadas desde el 2019. "Son caños enterrados, estaciones listas para funcionar y redes construidas, pero sin gas. Todo depende de un trámite que no se concreta, de una firma que no llega, y esa demora impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias y en el desarrollo de nuestras industrias", explicó.
"Faltó siempre la voluntad de que esté habilitada la llegada del gas a esos puntos. Después hay que hacer la distribución interna en cada uno de estos lugares, pero hay industrias que se podrían conectar rápidamente. En Helvecia está incluso hecha la distribución para que muchos usuarios tengan rápidamente el servicio de gas", añadió.
Acompañado por el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, Puccini llevó al despacho de González con varios mapas y gráficos para que se conozca el impacto y el proyecto de desarrollo que tiene el gobierno santafesino para el norte y la llegada del gas natural significa abaratar costos para sectores productivos y también para residenciales.
"González se comprometió a destrabarlo. No le pedimos plata, con Enerfe nos podemos hacer cargo de la comercialización del combustible porque a Litoral Gas no le interesa", añadió.
Para el ministro santafesino, la decisión es de política de gestión. "Nos trajimos el compromiso de analizar el tema así como pedimos que se active el gasoducto regional II que refuerza Esperanza y Rafaela y que operará Litoral Gas".
"Reclamamos estos ramales que para Enarsa no son rentables pero que a Santa Fe le permitirían sumar competitividad a nuestras industrias". El ministro sabe que luego, habrá que hacer un trabajo de fomento en cada localidad para que los vecinos se sumen al servicio y esto implica una importante inversión.
Otro tema expuesto ante autoridades nacionales fue la extensión de gasoductos que hace la provincia. "No podemos esperar que las inversiones las hagan las empresas. Tengo 46 años y nunca llegó el gas mi pueblo (Labordeboy), y ahora se podrá sumar con la extensión que está haciendo Enerfe".
Explicamos que "las inversiones que estamos haciendo tienen una mirada estratégica. Cuando mostramos el mapa explicamos que hay empresas muy reconocidas, exportadoras en muchas de esas localides y lo que queremos es apoyarlas en bajar costos. Empresas competitivas, cancha nivelada" afirma el ministro.
Mirá tambiénPullaro habló sobre las finanzas de Santa Fe: caída en la recaudación y falta de crecimiento económico
En materia de gasoductos, Santa Fe además están continuando el tendido en el sur y en el Metropolitano.
El otro tema que insistió Santa Fe es el precio del gas. "Históricamente, Santa Fe se abasteció mediante un mix de cuencas, con una mayor participación de gas importado principalmente desde Bolivia y un aporte menor de producción nacional proveniente de la Cuenca Neuquina. Ese esquema implicaba mayores costos para la provincia. Hoy, cerca del 96% del gas que consume Santa Fe proviene de producción nacional de Vaca Muerta, a un costo sensiblemente menor".
Ante estos datos oficiales, Santa Fe planteó ante Enargas la necesidad de revisar las tarifas vigentes. El ente regulador coincidió en que corresponde una revisión, que podría derivar en una reducción de entre el 10% y el 15% para usuarios residenciales e industrias. "Santa Fe fue la única provincia en realizar esta advertencia formal. No miramos para otro lado: analizamos los datos, hicimos el planteo y defendimos a los santafesinos y a nuestro aparato productivo para avanzar hacia una tarifa más justa y acorde a los costos reales", dijo Puccini al tener esperanzas en una pronta resolución.
"González entiende que tenemos razón. Ahora viene toda la puja con distribuidoras y comercializadoras porque se están tocando costos", adelanta.
Fisfe
Encabezados por Javier Martín, directivos de Fisfe, cenaron anoche en Casa de Gobierno con Maximiliano Pullaro y varios de los ministros para analizar la situación del sector industrial.
Martín llegó a la Casa Gris acompañado por media docena de industriales de diferentes puntos de la provincia. Pullaro lo esperó con los ministros Gustavo Puccini, Roald Báscolo, Fabián Bastia y Pablo Olivares más funcionarios del área de industrias de Desarrollo Productivo.
El objetivo del gobierno provincial es repetir este tipo de encuentro con diferentes sectores productivos.