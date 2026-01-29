El Banco Central compró US$ 52 millones y las reservas tocaron un máximo desde 2021

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar la jornada de este jueves con saldo comprador en el mercado cambiario y adquirió USD 52 millones, lo que permitió elevar las reservas brutas a USD 46.240 millones, su nivel más alto desde agosto de 2021.
Se trató de la decimonovena rueda consecutiva en la que la autoridad monetaria logra sumar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), consolidando el sendero de acumulación iniciado con el nuevo esquema monetario.
Reservas en máximos
Al cierre de la jornada, el BCRA informó que las reservas brutas -sin contabilizar pasivos- aumentaron USD 81 millones respecto del miércoles. Además de las compras en el mercado, también influyó de manera positiva la suba del precio del oro.
Sede central del Banco Central de la República Argentina.
El Gobierno posee alrededor de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor superó los USD 5.000 por onza, lo que contribuyó a fortalecer el nivel total de reservas internacionales.
Con este resultado, las reservas no superaban los USD 46.200 millones desde agosto de 2021, marcando un punto destacado en el proceso de recomposición del balance del Banco Central.
Programa monetario
Desde el inicio de la denominada "fase 4" del programa monetario, la entidad que conduce Santiago Bausili acumula compras por USD 1.134 millones en el mercado mayorista.
Santiago Bausili, director del BCRA.
En el marco de este esquema, el Banco Central estableció que intervendrá adquiriendo hasta el 5% del volumen diario operado, con el objetivo de fortalecer las reservas sin alterar el normal funcionamiento del mercado.
El propio presidente del BCRA señaló recientemente que, bajo estas condiciones, la autoridad monetaria podría sumar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo del año, dependiendo de la evolución de la base monetaria en relación con el Producto Bruto Interno (PBI). Hasta el momento, ya se incorporó más del 10% del piso estimado.