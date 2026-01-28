Máximos desde 2021

El BCRA compró dólares otra vez y las reservas superaron los US$46.000 millones

El Banco Central compró US$33 millones este miércoles 28 de enero y las reservas cerraron en US$46.159 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021, en medio de su estrategia de acumulación en el mercado oficial.