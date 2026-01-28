El BCRA compró dólares otra vez y las reservas superaron los US$46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina extendió su racha compradora y volvió a sumar divisas en el mercado oficial. En la rueda de este miércoles adquirió US$33 millones y empujó las reservas internacionales por encima de los US$46.000 millones.
El Banco Central compró US$33 millones este miércoles 28 de enero y las reservas cerraron en US$46.159 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021, en medio de su estrategia de acumulación en el mercado oficial.
El cierre mostró un stock de US$46.159 millones, con un incremento neto diario de US$380 millones. El nivel quedó como el más alto desde septiembre de 2021, en una señal seguida de cerca por inversores y operadores.
La autoridad monetaria encadenó 18 ruedas consecutivas con saldo comprador. En el mercado se interpreta como la continuidad de una estrategia que busca reforzar el poder de fuego y sostener una hoja de ruta de acumulación.
En el recorrido de enero, el BCRA fue sumando en jornadas de distintos volúmenes: desde los US$21 millones del 5 de enero, pasando por picos como los US$187 millones del 14, hasta los US$32 millones del martes 27 y los US$33 millones de este miércoles.
Al movimiento diario se sumó otro factor: la valorización del oro. Con los precios internacionales por encima de los US$5.000 la onza, el componente aurífero aportó a la mejora del stock informado.
En ese marco, la dinámica de reservas vuelve a quedar en el centro del tablero: por lo que implica para la estabilidad financiera y por el mensaje que deja sobre la capacidad del Central para seguir acumulando en un año de definiciones económicas.