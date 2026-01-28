El oro alcanza un récord histórico impulsado por la debilidad del dólar

El oro superó este miércoles los 5.300 dólares por onza en los mercados globales, impulsado por la debilidad del dólar y preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El metal al contado subía 1,7% y se ubicaba en 5.275,68 dólares la onza, después de haber alcanzado un máximo intradía de 5.311,31 dólares. Los futuros en Estados Unidos para entrega en febrero avanzaban 3,7%, hasta 5.271,7 dólares, y el activo subió más de 3% en la jornada anterior.
Analistas citados por Reuters atribuyeron la escalada tanto a la ansiedad de los inversores como a un giro hacia una postura más cauta en el orden monetario y fiscal mundial, según Linh Tran, analista senior de XS.com. Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, comentó a Reuters que es probable que cualquiera de los candidatos propuestos para dirigir la Fed sea menos resistente que Jerome Powell a las exigencias de Donald Trump, lo que favorecería Al metal.
En paralelo, el dólar cotizaba en mínimos de cuatro años, con su índice en el nivel más bajo desde 2022, y esa debilidad se produjo después de que Trump amenazara con aranceles contra varios países europeos y anunciara que pronto revelará su elección como nuevo jefe de la Fed, además de prever que las tasas de interés bajarán cuando asuma el cargo.
La Reserva Federal estaba programada para anunciar ese miércoles su decisión sobre tasas y se esperaba que mantuviera los tipos estables por ahora, un escenario que normalmente beneficia a los activos que no devengan intereses como el Oro.
En las primeras sesiones de enero, el metal se revalorizó 22,82% tras haber cerrado 2025 en 4.319,37 dólares la onza. En el último año, la suba acumulada se calcula en cerca de 85%, atribuida a temores financieros por guerras comerciales e inestabilidad geopolítica.
Otros metales preciosos también avanzaron: la plata Al contado subió 2,05% a 114,37 dólares la onza, tras tocar un récord de 117,69 dólares y con un alza acumulada del 60% en lo que va del año; el platino subió 0,1% a 2.644,35 dólares tras un pico de 2.918,80 dólares; y el paladio ganó 0,1% a 1.935,57 dólares.
La fuerte escalada del precio del metal precioso también benefició a Tether, que acumuló 143 toneladas de lingotes; el Financial Times calculó el valor actual de esa tenencia en 24.000 millones de dólares, lo que la ubica, según ese cálculo, entre los principales poseedores privados Al nivel de bancos centrales como los de Corea, Hungría y Grecia.
En los mercados bursátiles, la jornada fue mixta: en Europa, el DAX perdía 0,2% a 24.837,57, el CAC 40 caía 1,1% a 8.065,62 y el FTSE 100 bajaba 0,2% a 10.188,28; en Asia, el Kospi subió 1,7% a 5.170,81 y el Nikkei 225 ganó menos de 0,1% a 53.358,71; en Wall Street, el S&P 500 avanzó 0,4% a 6.978,60 mientras el Dow cayó 0,8% a 49.003,41 y el Nasdaq subió 0,9% a 23.817,10.
La combinación de un billete verde debilitado, la expectativa de estabilidad de tipos por parte de la Fed y la incertidumbre política en Estados Unidos consolidaron al oro como un activo de diversificación en un contexto de desdolarización por parte de bancos centrales y tensiones geopolíticas.