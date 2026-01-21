Reacción bursátil

Davos empujó activos argentinos: saltos de hasta 10% en Wall Street y riesgo país bajo 570

Las señales que dejó el Foro Económico Mundial influyeron este miércoles en la rueda financiera: subieron acciones argentinas en Nueva York y avanzó el Merval. En paralelo, los bonos en dólares operaron mixtos y el riesgo país se ubicó por debajo de los 570 puntos, según operadores.