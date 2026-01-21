Davos empujó activos argentinos: saltos de hasta 10% en Wall Street y riesgo país bajo 570

A medida que se conocían novedades del Foro Económico Mundial de Davos, los mercados fueron marcando una jornada de alzas que impactó de manera directa en los activos argentinos. El clima financiero dejó subas fuertes en acciones que cotizan en Wall Street, mientras que en la plaza local también se vio una rueda positiva.
El movimiento estuvo acompañado por lecturas optimistas de analistas e inversores, que siguieron de cerca los gestos políticos y los mensajes vinculados a la relación entre Argentina y Estados Unidos. En ese marco, se destacó la expectativa por una alianza estratégica que el mercado interpreta como un respaldo para el rumbo económico.
Señales externas
En Nueva York, los papeles argentinos tuvieron una de sus mejores ruedas en lo que va del año. Hubo ADRs con subas que llegaron a superar el 10%, en una jornada donde el tono general de los índices acompañó y los inversores buscaron exposición a activos con mayor rendimiento potencial.
En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de avances, aunque sin una tendencia uniforme en toda la curva. En esa misma foto, el riesgo país se ubicó por debajo de los 570 puntos, un dato seguido de cerca por el mercado por su impacto sobre el costo de financiamiento.
Impulso local
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos hasta los 3.047.553,39 puntos. Medido en dólares, el salto fue aún mayor: subió 4,2% y volvió a ubicarse por encima de los 2.000 puntos, impulsado por una mejora generalizada en el panel líder.
Dentro de las acciones locales, Edenor encabezó las subas con un avance de 11,5%. Más atrás se ubicaron Banco Macro, con una mejora de 6,7%, y Grupo Supervielle, que ganó 5,3%. La rueda dejó, además, otras alzas en bancos y energéticas, dos sectores que suelen reaccionar rápido ante cambios de expectativas.
Bonos mixtos
En Wall Street, el recorrido fue similar: Edenor trepó 10,3%, Banco Macro subió 7,9% y Grupo Financiero Galicia avanzó 7,3%. Con esa dinámica, el mercado mostró un renovado apetito por acciones argentinas, particularmente en firmas que combinan peso local y capacidad de capturar mejoras de escenario.
En renta fija, el comportamiento fue más moderado. Entre los títulos en dólares, el Global 2046 mostraba la principal suba con +0,4%, mientras que el Bonar 2035 encabezaba las bajas con -0,3%. Esa diferencia dejó en claro que, pese al optimismo general, todavía persiste un componente de cautela.
El cierre de la rueda dejó una conclusión clara: cuando el mercado lee señales internacionales favorables, Argentina suele amplificar el movimiento. Davos no mueve por sí solo los precios, pero puede ordenar expectativas, y en una plaza sensible como la local, eso a veces alcanza para encender el tablero.